新冠肺炎持續，限聚令下不少公共地方均圍上膠帶，防止人群聚集。不過大圍有街坊卻自設賭檔，脫罩聚賭。沙田區議員吳定霖早前於facebook社交專頁上載相關短片，她表示憂慮一旦賭局有人感染新冠病毒，將難以追蹤源頭。

吳定霖當日巡區並提醒市民戴口罩時，順道檢查區內聚賭黑點。當吳抵達博雅山莊附近公園時，發現10名市民聚賭，當中有男有女。10名賭徒發現有人拍攝時，隨即鳥獸散，邊走邊抱怨道：「X你老X」、「唉，玩下都唔得」，現場遺下賭枱、枱燈、摺椅等物資。

沙田區議員吳定霖當日巡區並提醒市民戴口罩時，順道檢查區內聚賭黑點，在博雅山莊附近發現約有10名市民聚賭。（資料圖片/黃偉民攝）

脫罩聚賭藏染病風險

吳定霖受訪時指，區內聚賭黑點至少有兩、三個，但疫情下尤其擔心街坊脫罩圍圈賭博，容易出現「聚賭群組」。她指，當日的賭徒多為上了年紀的街坊，且全部人拉低口罩至下巴位置高談闊論。她表示，一旦有人感染新冠病毒至疫情爆發，將難以追蹤源頭。

10名賭徒發現有人拍攝時，隨即鳥獸散。（吳定霖影片截圖）

憂確診者隱瞞出席賭局 致隱形傳播鏈

她解釋區內的賭徒不會在固定時間出現，亦有可能從鄰近屋苑步行至該處。若揭發有聚賭人士確診，她憂慮相關人士或會懼怕自己違法而隱瞞曾出席賭局，「一定唔會坦白認自己聚賭」，或致社區隱形傳播鏈出現。

賭徒急忙散去，遺下賭枱及賭具。（吳定霖影片截圖）

曾去信房署與警作聯合行動

本港多區不時有長者聚賭問題，吳定霖指，大圍區內非法聚賭問題持續數十年。她表示長年有街坊投訴，亦有街坊參與賭局賭輸十多萬，「棺材本都冇埋」。

而她兩個月前曾與房署及警方進行聯合行動，當時警員曾抄下聚賭人士身份證及作出口頭警告，暫未有人被票控。「啲人都係話『得啦、得啦』，3個鐘後再巡又喺番度」，她指。

沙田警區本月接獲約50宗街頭聚賭投訴

警方回覆查詢時表示，處方一直聯同其他部門就《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）在區內進行巡查，並向違規者採取適當行動。截至昨日（23日），沙田警區於8月向約35名涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）的人士作出票控。警方呼籲市民繼續配合政府為減低2019冠狀病毒病在社區傳播的風險而實施的臨時措施，減少外出，並盡量與他人保持適當的社交距離，以有效防止疫情擴散。另外，截至昨日，沙田警區於8月接獲約50宗街頭聚賭相關的投訴，警方會繼續聯同其他部門打擊區內非法街頭聚賭活動。