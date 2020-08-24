田北辰稱有三酒店願借房作檢疫用途　促政府交還駿洋邨予準住戶

新冠肺炎疫情持續，上周二（18日）宣布早前歸還房屋署的火炭駿洋邨第四、五座將於本月底開始陸續入伙；惟第一至三座則基於公眾健康考慮，保留用作檢疫中心，料最快在2021年第二季才能入伙，令駿洋邨準住戶一等再等。 立法會議員田北辰早前在訪問中促請政府以遠離民居的酒店代替駿洋邨檢疫，盡快交還地方給住戶入住。他指已聯絡到三間分別位於觀塘、葵涌及灣仔的酒店，願意騰出逾千間房間作檢疫中心用途，希望政府盡快歸還駿洋邨，讓準住戶入伙。

立法會議員田北辰指，以酒店代替駿洋邨檢疫的想法是來至上周五（21日），當時有一班印度來港的航班，機上有14人確診，但機上其他密切接觸者都是送往酒店隔離，故他認為以酒店作檢疫用途是可行的。他指，政府從未有正面交代過為何酒店不能作檢疫用途，把緊密接觸者隔離14日。

田北辰建議政府以酒店代替駿洋邨檢疫。（資料圖片／陳康智攝）

位置遠離民居 合共可提供逾千房間作檢疫用途

他透露自己曾向政府高層人士提出以酒店作檢疫用途的方案，惟對方則指這個方法較有難度，並向田指若有酒店願意可介紹給政府。田北辰隨即嘗試聯絡相關人士，有一個酒店集團表示願意配合，提出以較遠離民居的地點作隔離用途，「酒店分別位於觀塘及葵涌兩個工業區的地方，另一個則位於灣仔，位置都是較遠離民居」。他指，三間酒店分別能提供400至600間房間，合共逾千間酒店房，足夠容納現時駿洋邨的檢疫人士，故促請政府應盡快交還駿洋邨，讓準住戶入伙。

他認為現階段政府除了應盡快交還駿洋邨予準住戶，亦應向他們提供補助。他指，有準住戶孩子的學位位於沙田，但他們卻住在元朗，若開學後，孩子每天需花上近5小時來回跨區上學，非常不便。此外，亦有準住戶的舊居未獲得續租，居住已成問題。若政府能提供補助讓他們在附近酒店暫住，亦不失為一個較好的方法。