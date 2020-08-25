馬鞍山海星灣大媽疑撈走海星　生態專家斥如殘酷對待動物

位於馬鞍山的海星灣因多海星棲息而命名。近日，有網民發現海星灣竟出現大媽撈海星，更把海星放入發泡膠箱，一箱箱拿走。網民直斥涉事人士無公德心，促請漁護署應作出監管。生態教育及資源中心總監程詩灝表示，市民不會想見到亂捉海洋生物的情況出現，認為政府應正視及處理問題，以保護生物多樣性，同時應反思為何社會在多年教育下，這些傷害海洋生物的行為依舊不斷出現。

有現場直擊的網民指，見到大媽拿着一個大發泡膠箱，在水中把海星撈上後，再扔落箱中，更指箱內有約300至400隻海星。（大埔facebook群組圖片）

從網上照片可見，一名女士抱着發泡膠箱站在水中，有現場直擊的網民指，見到該名大媽拿着一個大發泡膠箱，在水中把海星撈上，並扔落箱中，更指箱中有約300至400隻海星。

如持續大量地拿走海星 或令海域出現紅潮

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，市民不會想見到亂捉海洋生物的情況出現，他直指這種方式與殘酷對待動物沒有差別。海星被人大量拿走，亦會嚴重影響生物的食物鏈。雖然海星生命力較強，但會影響一個水域的穩定性。如有人持續大量地拿走海星，或有機會產生紅潮，從而形成海水缺氧，造成水中其他生物死亡。程詩灝強調，若要防止這些事情發生，皆需要由源頭解決，「政府應正視和處理問題，找出這些（亂捉海洋生物）行為出現原因，並從源頭解決問題」。

海星雖然生命生較強，但若大量撈走，會對附近水域會造成重大影響，如有機會致海水缺氧。（資料圖片／蔡正邦攝）

海星灣屬於自然保育區，根據《郊野公園條例》26條，禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；違者可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁。