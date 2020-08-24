將軍澳日出康城自2009年起有多個大型私人屋苑入伙，惟區內一直被指設施和配套不足，過去只有一間快餐店和一間超市，不少居民都需跨區購物。街坊苦等11年，昨日（23日）大型商場「The LOHAS康城」終於開幕，商場內出現人頭湧湧的情況。 不過，有區議員及街坊表示，現時商場內的店舖選擇未夠全面，而其中一條居民通道未設扶手電梯，認為日後港鐵仍有可以改善的地方。

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日出康城的人口有近5萬人，不過區內一直欠缺生活設施，大部分居民對於商場終於開業都感到非常雀躍。記者今日（24日）曾到場視察，即使是平日下午仍有大量人潮前往商場，開業首階段有佔地逾2萬方呎的大型超級市場「FRESH」 、藥房、Pizza Hut等食肆已經開業，其中超市內的人流最多，不論是海鮮、蔬果、肉類濕貨街市，還是零食、日用品等超市位置都有大量顧客選購貨物。

「開荒牛」居民：打風落雨會留在商場

早於逾10年前搬入康城的李太表示，過去每天要乘113線小巴前往坑口購物、用餐，多年來一直十分期望商場落成啟用，卻遲遲未見，「阿仔話等到大學畢業都未有。」她表示，雖然商場落成後她仍會到坑口購物，認為選擇較多，但如「打風落雨」就會留在商場。此外，李太指現時商場內未見匯豐銀行的提款機，希望能早日加設。同樣屬「開荒牛」的晶姐則指，昨日商場開業她於超市內消費了600多元，今天只購買了數個奇異果。她則希望商場內能增設家品五金店和電器店，「下下要出到去將軍澳，呢啲日常生活嘢嚟嘛。」

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爭取增設郵局及警崗

西貢區區議員方國珊指出，過去康城只有一間超市，入伙6年才爭取到有一間大家樂進駐，居民都要跨區購物。因此昨日商場開幕十分熱鬧，有街坊在商場門外開門，他們甚至在開幕一刻互相擁抱，對區內終於增加一些生活設施感到十分激動。不過，方國珊表示，其中一條由屋苑首都、峻瀅的通道，現時有約20級樓梯，對居民尤其長者來說十分不便，旁邊的升降機亦常不敷使用。方指，雖然該處日後會設斜道，惟路線十分迂迴需「兜大圈」。昨日她去信港鐵，希望能加設扶手電梯，同時希望爭取增設康城郵局及警崗，以進一步完善區內配套。