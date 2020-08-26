兩成學生沒電腦　團體籌錢伸援手　小學花10萬改裝上網線迎開學

教育局早前宣佈所有學校「網上復課」。下月開學在即，但仍有不少基層家庭無法負擔電子裝置費用，子女難以網上學習。深水埗一間小學有超過一半學生為基層家庭，該校校長指，雖然已於今年為學童申請關愛基金購買流動電腦裝置，但預計電腦於年尾才會抵達，在此之前仍有一段「真空期」。有團體在一星期內籌得20萬，購買並向學校借出50部平板電腦，以應付當前之急。 攝影：龔嘉盛

自今年2月爆發疫情以來，深水埔街坊福利會小學在網上為小五及小六級學生提供授課，並至下月全面復課起，擴至為小三至小六學生提供網上授課。網上授課人數增加，但電子裝置卻供不應求。校長張麗雲指，學校全校約有300人，校內超過一半為基層家庭，不少家長在疫情下失業，又向學校反映指無法負擔一部平板電腦。

深水埗街坊福利會小學校長張麗雲指，校內超過一半為基層家庭，不少家長指無法負擔一部平板電腦。（龔嘉盛攝）

張麗雲指，雖然學校在5年前開始進行電子學習，但因應校內家庭經濟狀況，全校約兩成學生家中沒有平板電腦，故無法推行「自攜裝置」措施，學校亦只有約40部平板電腦，供學生在校內使用，要全面推行遙距網上教學有一定壓力，「我們曾想過叫學生回校，配合限聚令，兩人一組地在課室使用一部平板電腦。」

除了學生，配合網上學習的學校配置也成問題。張麗雲解釋，學校的數據網絡原本只有100Mb寬頻，無法支援全校老師一同遙距授課，故特地在開學前花了10萬元翻新校內設備，增至200Mb寬頻，方足夠3部電腦使用寬頻上網，另外3部電腦則使用WiFi無線上網，才僅僅足夠六名教師同時進行網上教學。

張麗雲坦言，學校亦只有約40部平板電腦，供學生在校內使用，要全面推行遙距網上教學有一定壓力。（龔嘉盛攝）

為了配合網上教學，政府今年3月宣佈，學校可以為合資格學生，向教育局提出申請關愛基金，以資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習。張麗雲指，學校已於今年申請關愛基金資助，惟得悉該批裝置應於今年年底才到達，故距離裝置抵達學生手中仍有一段「真空期」。

在18/19學年起，政府推出關愛基金資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，為期3年。計劃原先只供推行電子教學及「自攜裝置」（BYOD）計劃的學校參加，不過因應持續停課，當局3月宣布將計劃擴大至所有推行電子學習的公營中、小學的合資格學生。

香港扶輪社上星期得知學校狀況後，一星期內籌得20萬，購入205部平板電腦，並向學校提供其中55部及15Gb數據卡，供有需要學生使用，其餘則提供給區內有需要家庭。香港扶輪社社長劉文邦表示，「希望幫得幾多得幾多」，並願此舉能感染其他機構，效法幫助有需要的人。

香港扶輪社社長劉文邦表示，「希望幫得幾多得幾多」。（龔嘉盛攝）

來年升讀小四的姚偉強及楊佑威，是今次計劃中獲資助平板電腦的學生。過去，姚偉強只能與家中兩名就讀中學的姊姊，輪流使用父母的電話網上學習，如今他即將第一次利用平板電腦學習，他對網上學習感到十分期待，「在家上課比較方便，按按鈕便可以答問題。」