西貢大涌口村一條河流上周五（21日）出現了大量藍色油污，引起村民擔心，油污會對該處一帶的環境和生態會造成甚麼影響。西貢區區議員何偉航早前接獲村民舉報，指村內垃圾站有一大片藍色油漬，並有大量油污沿雨水渠流入河內，質疑是否有人非法排放油污。他於當日已向食環署和環保署反映，並希望署方能制定清理油污守則和為有關物質作出檢驗，以免日後再發生同類事件。

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據何偉航指，他於21日早上接獲大涌口村村民報料。從相中可見，河流被油污「染藍」了一大片，而另一張相片則可以見到，垃圾站同樣有大量藍色油漬殘留地上和垃圾桶內。因情況誇張，何偉航當日已聯絡食環署和環保署跟進，分別負責河流的善後清理和執法工作。而在當日下午，河流內的油污已被清走，何亦獲署方初步回覆，指情況或源於有人在垃圾桶內棄置藍色油漆，如果屬實，則可能沒有人需為事件負上法律責任。

促環保署檢驗有關物質

雖然當日已完成清理，但何偉航指，現時仍不知道油污是甚麼物質，擔心流入河內是否會有「後遺症」，「生態環境已經好脆弱，呢啲行為會令脆弱嘅生態更加奄奄一息。」因此希望署方能檢驗有關物質。他亦於日前去信食環署， 認為食環署可向前線工人發出處理油污的指引，以免同類事情再次發生。

何偉航希望署方能檢驗有關物質。（何偉航Facebook圖片）

環保署發言人回覆查詢時表示，該署在8月21日早上接近中午時分接獲有關投訴，已即時通知食物環境衞生署跟進，並於同日中午後派員前往上址調查。發言人指，現場所見河道已大致回復正常，毗鄰的垃圾站地上有打翻油漆的痕跡，油漆已大致清理及乾涸，再沒有油漆流入雨水渠。該署已通知食物環境衞生署妥善清理垃圾站地面的油漆漬，避免油漆漬被雨水沖刷入渠道，強調會與食物環境衞生署跟進垃圾站的管理問題。