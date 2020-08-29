佐敦登臺酒店違保就業資助申請承諾裁員　工會促跟進事件

受新冠肺炎疫情影響，本港酒店業生意嚴重受挫。雖然酒店業被政府納入可以申請保就業資助行列，惟不少酒店申請資助後，作出違規行為。繼月中，有工會發現三間酒店大量裁員以及讓員工放長時間無薪假後。近日再有酒店被踢爆取得資助後，未有遵守規定，在限期內裁員。

據悉，這次涉事酒店是為位於佐敦的登臺酒店。香港酒店工會主席徐考澧表示，有被裁的前員工向工會透露，酒店在8月曾辭退3名員工，但未知涉事酒店其後有否聘請回任何全職或兼職員工。

登臺酒店曾獲批「保就業」計劃資助逾140萬元，而接受補貼期內（6月至8月）的支薪僱員總數不能少於56人。（政府公開文件）

翻查政府「保就業」計劃獲資助名單，登臺酒店同樣曾申請相關資助，並獲批「保就業」計劃資助逾140萬元，而資方需承諾於接受補貼期內（即6月至8月）的支薪僱員總數不能少於56人。

過往工會也曾揭發多間酒店違反保就業資助就的申請承諾。本月荃灣悅來酒店稱因市道低迷，即時於同月11日裁員20多人，當中包括部門主管級員工，另獲悉酒店已按照勞工法例，向員工賠償代通知金及遣散費或長期服務金。而悅來酒店亦曾於「保就業」計劃獲批資助達8,675,595元，在接受補貼期內（6月至8月）的支薪的僱員總數，理應不能少於今年3月的僱員總數321人。

悅來酒店曾獲批「保就業」計劃資助達8,675,595元，在接受補貼期內（6月至8月）的支薪的僱員總數理應不能少於今年3月的僱員總數321人。（政府公開文件）

除此之外，位於尖沙咀的瑰麗酒店早於6月時曾經裁員30多人，更在上月再辭退多10名員工；同區的千禧新世界酒店則在4月要求基層員工放15至20天無薪假。兩間酒店均有申請政府的保就業資助。翻查政府「保就業」計劃獲資助名單，瑰麗酒店曾獲批「保就業」計劃資助超過2,463萬元，而接受補貼期內（6月至8月）的支薪僱員總數不能少於989人。在Fergurson Hong Kong Limited旗下的千禧新世界酒店則獲得超過895萬元的資助，支薪的僱員總數不能少於324人。

翻查政府「保就業」計劃獲資助名單，瑰麗酒店曾獲批「保就業」計劃資助達$24,631,209,而接受補貼期內（6月至8月）的支薪的僱員總數，不能少於989人。 （政府公開文件）

而在Fergurson Hong Kong Limited旗下的千禧新世界酒店則獲$8,985,603的資助，支薪的僱員總數不能少於324人。（政府公開文件）

徐考澧表示，他已就登臺酒店裁員一事去信勞工處及保就業秘書處查詢，惟只獲他們指會跟進的回應，「他們回覆我電郵指，已為事件開檔案調查，然後給我一個file number，就沒有下文了。亦沒有向我說明可以利用該號碼去查看他們的跟進情況。」

《香港01》正就裁員事件向登臺酒店查詢。