水警總部申續西灣河海濱地　東區區議員斥霸地26年促覓地搬遷

由警務處水警總部、港口分區及水警訓練學校組成的水警總部大樓目前位於西灣河碼頭，其建築物主要位於由浮橋相連的兩個碼頭內。警務處自1994年起便使用該陸上範圍是編號GLA-THK 1059的臨時政府撥地，期限將於今年12月9日屆滿。警務處早前向地政處提交相關文件，申請延長撥地5年至2025年12月9日。惟申請延長撥地一事遭到會上不少區議員反對，質疑處方霸地26年，「係咪打算臨時用地變永續」。 此外，亦有區議員指警方文件顯示，基地存放危險物品及相關燃料，而該地與嘉亨灣及鯉景灣等民居接近，擔心會發生如黎巴嫩貝魯特港口大爆炸的慘劇。警方代表則強調處方有妥善管理危險品及燃料。有區議員會上發起臨時動議，反對水警總部續約，要求處方立即覓地搬遷，把用地交還予公眾作休憩用途，議案在只有一票反對下獲得通過。

東區區議會於周二（1日）舉行規劃工程及房屋事務委員第五次會議，商討警務處申請延長水警基地撥地事宜。（東區區議會直播片段截圖）

東區區議會前日（1日）舉行規劃工程及房屋事務委員第五次會議，商討處方申請延長撥地事宜。水警海港警區指揮官謝啟成會上指出，警務處十多年來一直與政府部門物色永久重置水警總部大樓新址，惟柴灣及將軍澳等選址空間有限，無法容納所有人手及建築物，至今仍未找到合適的選址，故向地政處申請撥地延長5年，以確保水警能繼續運作，但處方亦會繼續尋找合適用地搬遷。

警務處自1994年起便使用該臨海地段作水警基地。（資料圖片）

促地政處逐年審批 警務處應每年交代覓地進度

惟會上多名區議員不滿處方申請，認為早前會議已表明希望有關海濱地段能開放予公眾使用。區議員王振星表示，該地用作水警基地臨地已十多年，目前希望能與住宅地段重新連結起來，「如果個政府用地市民係需要使用，就應該連貫返條海濱長廊，所以有關申請係切斷咗海濱長廊」。區議員何偉倫則認為，警務處於2015年曾向區議會表示打算把水警總部遷至將軍澳，並預計最早於2026年啟用，但這次處方文件並無提及新選址，質疑處方「係咪打算臨時用地變永續」，要求處方清楚交代搬遷時間表。區議員郭志聰亦指，不明白處方為何「5年又5年」一直續用該地，令海濱長廊多年來因水警總部而被「切斷」，建議地政處即使最終同意批出用地，亦應該逐年審批，同時警務處須每年向區議會提交報告，向公眾交代尋找新選址的進展。

水警快艇早6晚12開出 影響居民休息

區議會韋少力則指，雖然不會質疑處方用地，但形容該處並不適用作水警總部，「鯉景灣附近嘅居民，每朝6點、夜晚12點，啲水警快艇就喺嗰度（碼頭）開出，真係嘈住人哋瞓覺架」，她又質疑處方為何25年來都找不到合適用地搬遷，「25年要填海都填到塊地啦，點解警務處都仲未搵到地方搬呢？」區議員蔡志強表示，香港海岸線長達1,180公里，警方卻執意選用西灣河1公里的地段，質疑處方使用該地「臨時成25年？」區議員麥德正同樣不同意警方續用該地，指該地被規劃署指定為休憩用地，「北角即將興建海濱板道，打算將兩地連接，接駁東西海濱」，但若處方在該地續用為水警基地，將嚴重影響計劃發展，「係咪想霸夠30幾年永續落去？」而自由黨的阮健中亦直言，20多年仍未能重置水警基地，「情況係唔理想」，質疑水警總部遷址，是否會對救援工程有影響，亦向處方提問，若申請續用不獲批，是否有準備後備方案。

區議會副主席趙家賢批評警方文件顯示基地用作「安全地存放危險物品、放置發電機及相關燃料」，是不能接受。由於水警總部旁邊便是嘉亨灣、鯉景灣等民居，若不幸發生危險品爆炸，甚至禍及發電機，擔心會重現黎巴嫩貝魯特爆炸慘劇。（資料圖片）

基地貯放危險品 憂重現貝魯特港口爆炸慘劇

區議會副主席趙家賢批評警方文件顯示基地用作「安全地存放危險物品、放置發電機及相關燃料」，是不能接受。由於水警總部旁邊便是嘉亨灣、鯉景灣等民居，若不幸發生危險品爆炸，甚至禍及發電機，擔心會重現黎巴嫩貝魯特爆炸慘劇。趙亦質疑，東區區議會曾於2009年作出跨黨派動議，要求水警基地搬遷，而警方在2015年亦表示在將軍澳找到合適地方，但趙指自己曾詢問現任西貢區議會主席，卻發現警方從未向該區提出徵用土地，「咁警務處係咪呃我哋呢？」

水警海港警區指揮官謝啟成（右四）出席東區區議會，並回應區議員對警務處申請續用該地的質疑。（警務處圖片）

謝啟成回應指，目前水警基地貯存的危險品比貝魯特港口少，強調警方妥善管理危險品及燃料。此外，警務處警司（策劃及發展）屈燕琴指，2015年建築署對將軍澳選址曾進行技術評估，發現該地段下方涉及排水及污水等設備，故無法興建合適的建築物。2018年，警務處收到規劃處通知，放棄將軍澳用地，但當時沒有向東區區議會進行解說。韋少力會上發起臨時動議反對水警總部續約，並要求處方立即覓地搬遷，把用地交還作公眾休憩空間，除阮健中外，在席民主派區議員一致同意，臨時動議獲得通過。