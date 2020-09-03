楊明撞毀80年石牆　專家料需25萬修復費　區議員促路政署追討費用

藝人楊明上月8日撞毀馬己仙峽道一段約3米長的石牆，事後未能提供酒精呼氣測試被捕。研究香港石牆的「城西關注組」成員張朝敦表示，該段被撞的石牆是逾80年歷史的戰前建築，有建築師估計，若要修復料須25萬元。近日多名中西區區議員要求政府不用石屎結構、改為「原汁原味」方式復建石牆，又建議路政署向楊明追討維修及行政費用。

今日（3日）中西區區議會召開會議，一眾區議員要求以「原汁原味」方式保育重修馬己仙峽道被撞毀砌石牆，並依法向涉事司機追討維修等費用。

藝人楊明上月8日涉嫌醉駕，撞毀馬己仙峽道一段約3米長的石牆。（資料圖片）

會上有路政署官員出席，署方表示石牆修復工程已於8月27日完工，並已保留大部分石塊。但區議員甘乃威質疑路政署工程「非常隨便」，並要求古諮會為該石牆進行評級，以及在馬路上標示安全駕駛標誌。

另外，區議員伍凱欣及何志宏要求路政署交待修復工程費用，方便日後向肇事人追討。署方回覆時表示，根據現時的交通事故機制，署方在事發後會先收到警方的意外報告，其後會安排維修，之後再統計維修費用，下一步才向車主發信查詢是否同意支付維修費用，如事主不同意，署方會向警方索取調查報告，以及向法律部門諮詢法律意見。

有關注石牆的團體曾表示該段被撞的石牆是逾80年歷史的戰前建築，有專家曾指，若要修復料須25萬元。（資料圖片／陳永武攝）

運輸署將加設「慢駛」道路標記作警示

而警方早已於書面回覆區議會時稱，無意派員出席討論文件所提及的實地勘察。至於運輸署回覆指，由於沒有提醒駕駛者「路面上有古蹟石牆」的交通標誌，但考慮到該段山頂道的交通情況，署方將於相關位置加設「慢駛」道路標記、 「開始減速」和「前面先左轉的連續彎路」交通標誌，以警示駕駛人士路面情況。

古物古蹟辦事處回覆時稱，該石砌矮牆並非法定古蹟、已評級、擬議評級或尚待評級的項目。不過古蹟辦亦樂意向路政署提供技術意見，以修復上述的石砌矮牆。