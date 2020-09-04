酒店Staycation優惠吸客　港人租海景房慶生日　工會盼員工有工開

位於尖東的海景嘉福酒店早前出現「Staycation（stay-at-home and vacation）」的奇景，多間客房的玻璃窗掛着字母氣球，大部分以慶生為主題。記者於今日（4日）到酒店外查看，發現雖然是周五，但仍有客房掛了字母氣球，途經人士亦會駐足了解，有情侶直言看海景度假甚吸引，有興趣租房。有工會表示，近日疫情有所緩和，酒店除了申請保就業外，亦以不同方式吸客，刺激本地消費，希望酒店可停止員工清假或被放無薪假的安排，「唔好再攞員工開刀」。

受疫情影響，訪港旅客人數大減，旅遊業大受打擊，其中酒店業首當其衝，入住率大減，部分酒店更要求員工放無薪假或清假。不少酒店另覓出路，年初起以月租優惠吸引客人，近日更大推Staycation 優惠，吸引港人在香港「宅度假」，以住一晚及包餐飲作招徠。其中，尖東海景嘉福酒店亦有推出相關優惠，成功吸引不少客人，故近日出現玻璃窗掛滿字母氣球的奇景。

《香港01》記者今午到酒店查看，發現周五仍有人租房「度假」，但只有三個房間有掛氣球，數目不如網上流傳照片之多。有情侶坦言優惠吸引，有興趣知道有關費用。

飲食及酒店業職工盟組織幹事何鴻興表示，從酒店業工友口中得悉不少酒店近日開始轉形，以月租形式或減價促銷吸客，刺激本地消費。早前受疫情影響，不少酒店業人員需要清假或被放無薪假，暫未知悉酒店採取上述的新措施後，會否增加人手或停止要求員工清假，他希望公司會有相應安排。他又指，近日疫情有緩和，希望可以刺激到酒店消費，加上酒店有申請保就業，呼籲酒店「唔好再攞員工開刀」。