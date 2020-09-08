涉考古地段及私人土地　興建西貢綜合大樓時間表拖足20多年

為應付將軍澳未來發展，前區域市政局曾提出興建「西貢第4區綜合大樓」計劃，但計劃提出超過20年仍未有落實方案。今日（8日）西貢區議會地區設施管理委員會就計劃再次展開討論，康文署代表提出將西貢第4區綜合大樓改稱為「西貢體育館及市鎮廣場」，而該地則擬興建體育館、游泳池、戶外遊樂場及社福設施等，惟計劃內部分土地或需改劃土地用途、進行文物評估（美源街及惠民路部分土地屬具考古研究價值的地段），才能使用作改建為康體用地。會上區議員普遍支持計劃，但關心計劃的詳情和落實時間，將會向政府相關部門進行查詢。

康文署代表在會中表示，西貢體育館及市鎮廣場的工程項目位於美源街，鄰近鄧肇堅運動場，地盤面積約3.3公頃。當中的土地包括康文署轄下現有場地、西貢區社區中心及其他私人土地。體育館擬設有室內多用途運動主場館、活動觀眾席、多用途活動室、天台網球場、兒童遊樂室、室內暖水游泳池和健身室等，而市鎮廣場則預定設有園景花園、露天廣場和戶外沖身間。大樓內亦有戶外遊樂場，包括人造草地球場、足球暨欖球球場或五人足球/手球場、健身設施，以及小食亭。在計劃中更會重置及擴充西貢公共圖書館及加設社會福利設施和公眾泊車設施予大眾使用。

紅色位置為日後西貢體育館及市鎮廣場落成的地方，惟當中藍色為考古地帶，而黑色則為私人土地，需要收回私人土地後才能落實。（區議會文件）

西貢區議員范國威在會上表示，希望署方能提供一個時間表，又指計劃已提出逾20年。他明白計劃難於今屆內動工，也難以在未來5至7年落成，惟希望署方能盡快處理。他又指署方應提供多種收地方案，若一個方案不成功，仍有後備方案去進行，不會再次拖延。他又擔心日後建造體育館的過程中，現有設施如游泳池會否停用，為市民帶來不便，因為游泳池的使用率在區內頗高。

范國威認為署方應提供多種收地方案。若一個方案不成功，仍有後備方案去進行，不會令計劃再次被拖延。（資料圖片）

區議員何偉航則表示支持計劃，他和其他議員一樣希望署方能提供一個時間表及更多詳情。他又提出工程地段涉及考古範圍，即文化遺產，建議署方可以考慮日後在該位置附近興建一個小型展覽廳把文物展出，供西貢居民和遊客觀賞。他指在社會福利設施規劃方面，現時的資料較為空泛，建議署方應提供更多資料，例如有什麼類型的社會設施能用作服務市民。

何偉航建議署方可以考慮日後在該位置附近建一個小型的展覽廳把文物展出，供西貢居民和遊客觀賞。（資料圖片）

區議員梁衍忻對停車場（公眾泊車設施）提出查詢，「停車場會用哪部分去建設，佔地多大？」她指出，署方應詳細說明有多少個泊車位以及什麼類型的車，「不同的車佔的大小很不一樣。」

方國珊促改劃範圍 避開考古位置

區議員方國珊則建議能收回工地正前方的賽馬會停車場，用作西貢體育館及市鎮廣場用地。她認為若使用賽馬會停車場用地會較為方便，因為不但可以避開現時的考古範圍。加上未來體育館的停車場本來就開放予公眾使用，也可以用作補償附近高球場的車戶，他們也能在未來體育館內的停車場泊車。她認為計劃不宜再拖，因其造價只會不停上升，促署方盡快落實。

康文署：涉及收地，料需花上較多時間

康文署代表回應查詢指，未能即時給予時間表，因為計劃涉及複雜因素，包括私人用地和考古地段，故需要在得到區議會支持後，得到相關資源，再處理有關程序，承諾屆時會清楚交代，但具體時間需稍後才能提供。康文署指體育館現時尚未有具體高度數字，但將會向規劃署和城規會申報，會跟隨其標準及改劃程序處理。在收地方面，康文署則表示需查詢相關部門收地程序，料需花上較多時間。

暫不拆卸現有游泳池 盼做到無縫交接

對於遊樂埸改劃，康文署指會在不影響工程、考古之下進行。若在較後期才可以使用該地，會選擇分期去進行工程。而現有的社區中心和游泳池暫時並不會拆卸，會在新大樓興建完成、設施能夠使用時，才把舊有的拆除。署方指，希望能做到無縫接軌，不會影響或中斷市民的使用權利。在考古方面，署方則會積極和相關部門商討，例如若要發展該地應如何去做、是否會影響考古研究結果等。而其他設施，例如戶外球場及花園，其細節需要研究，待在初步設計出爐後才會有更多詳情，未來將視乎情況加減大樓設施。

社會福利署代表回應查詢時指，日後在大樓內的社區中心會跟隨現有的青少年服務中心標準處理，亦會在鄉郊和長者方面提供更多支援網絡，以及與康文署溝通設計方案，例如大樓會否有更多位置可作區內興趣其他有需要的設施。

運輸署回應時指，興建停車場屬於長遠計劃，包括需要考慮附近的停車場會否在未來被改劃其他用途，而將會興建的停車場又會否能滿足需求，詳情會留待初步設計出爐時再詳細說明。