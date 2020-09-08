【擴充天橋之城】荃灣擬建480米天橋　連接愉景新城至荃灣廣場

隨近年荃灣西發展，荃灣天橋網絡越見發達，被喻為天橋之城。荃灣區議會今日（8日）舉行交通及運輸委員會，會上再討論荃灣行人天橋網絡擴充計劃，擬建一條全長480米、闊3米的行人天橋，接連由愉景新城經大涌道，至祈德尊新邨至荃灣廣場多組行人天橋。 路政署會上指，該走線曾於2002年獲得委員會支持，惟因地區人士反對致項目未能有顯著進展。署方其後按地區諮詢，修訂大涌道新行人天橋走線靠近工廠區，而大涌道與海盛路交界一段則會靠近寶安商會王少清中學。不過有區議員指，祈德尊新邨通往荃灣廣場的行人天橋屬三不管地帶，街坊憂慮衛生問題惡化。 攝影：盧翊銘

荃灣區議會今日（8日）舉行交通及運輸委員會，會上再討論荃灣行人天橋網絡擴充計劃。（盧翊銘攝）

路政署代表指，早年行人天橋系統有不少人反對，但隨荃新天地一帶天橋落成，部份地區意見轉為支持。路政署遂於2018年就最新行人天橋走線，諮詢了荃灣行人天橋網絡工作小組，並於2019年上半年進行地區諮詢，項目得到市民的普遍支持。相關路線接駁四組行人天橋，包括大涌道與海盛路交界、大涌道與沙咀道交界、福來邨旁的公共行人天橋，以及連接至祈德尊新邨通往荃灣廣場的行人天橋。

擬建的行人天橋將接連由大涌道多組天橋（圖左）。（盧翊銘攝）

走線改靠近工廠區 減低對低層住戶影響

委員會主席、荃威區議員要求趙恩來要求署方交代地區主要反對意見。署方指，當時反對意見主要來自大涌道與沙咀道交界的大成大廈，主因擔心天橋影響低層景觀，同時憂慮私隱問題。項目工程師解釋，為降低天橋對民居影響，大涌道新行人天橋走線改為靠近工廠區一邊，而非近福來邨及鄰近的住宅區。而大涌道與海盛路交界一段剛會靠近寶安商會王少清中學一側，署方在建築過程中亦會在設路段加入百頁式屏障設計，減少對校方影響。

陳劍琴指，直至開會前仍然接到街坊投訴表明反對項目。（盧翊銘攝）

祈德尊新邨與荃灣廣場之間屬三不管地帶

祈德尊區議員陳劍琴則指，直至開會前仍然接到街坊投訴表明反對接連祈德尊新邨路段天橋。她指，過往與項目相關的閉門會議仍有不少反對聲音，尤其祈德尊新邨與荃灣廣場之間的天橋為「三不管」地帶。該天橋過往一直不屬於祈德尊新邨、荃灣廣場及政府所管理，街坊長久關注天橋的衛生問題。一旦完成海盛路天橋接駁工程，勢必引入更多人流，令相關問題惡化。她指，居民曾在多次諮詢表示，唯一接受項目條件是政府必須收回管理權，希望委員留意。而馬灣區議員譚凱邦則指，對接駁大涌道與海盛路路段並無異議，但質疑近荃灣廣場路段由政府出資，無異於送人流予商場。

委員會最終留下意向紀錄，委員會大致同意項目，而陳劍琴及譚凱邦則有反對意見。