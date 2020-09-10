10中小型社會服務機構獲社聯嘉許獎　主辦單位盼創跨界別合作機會

新冠肺炎疫情持續，不少非政府資助的社會服務機構反映籌款活動受阻，財政遇到困難。香港社會服務聯會舉辦「最具成效中小型非政府資助社會服務機構獎」，共有10間中小型機構獲獎，社聯行政總裁蔡海偉表示，希望透過獎項讓各界認識中小型社會服務機構，亦相信嘉許計劃能創造更多跨界別合作機會。

社聯近490間機構會員中，七成以上、即360間機構沒有接受政府的資助。它們的規模較小，年度開支僅數百萬，甚至只有數十萬。社聯舉辦「最具成效中小型非政府資助社會服務機構獎」，共有10間中小型機構獲獎，從而讓大眾對這類機構增加了解，反映社會擁有不同群體多元需要的重要性。10間上榜的中小型機構，包括為專上程度殘障青年人在職場上發揮所長的CareER Association Limited、讓肢體傷殘人士互助自助的路向四肢傷殘人士協會、將商界剩食轉贈弱勢社群的膳心連基金有限公司、協助受暴力困擾女性的關注婦女性暴力協會、為低收入長者提供免費基層醫療社區護士服務的關護長者協會有限公司、接通世界提供慈善物資轉贈的國際十字路協會有限公司、倡議兒童遊戲權益的智樂兒童遊樂協會、為低收入家庭提供音樂學習松會的音樂兒童基金會有限公司、關注脊骨健康的兒童脊科基金有限公司、推動安老院舍質素認證的香港老年學會。

社聯行政總裁蔡海偉表示，希望透過獎項讓各界認識中小型社會服務機構，亦相信嘉許計劃能創造更多跨界別合作機會。參與評審的人員來自商界、基金會、專業團體、政府部門及社福界等超過100名領袖。評審認為這些中小型機構展現多元社會價值，並各有專注範疇，樂意看到這些機構未來得到更多跨界別合作機會。

「2019社聯最具成效中小型非政府資助社會服務機構獎」嘉許計劃

「2019社聯最具成效中小型非政府資助社會服務機構獎」嘉許計劃 – 結果公佈