疫情下服務停擺　認知障礙母機能退化　組織指照顧者求助增三倍

疫情影響超過大半年，在不少社署服務停擺下，照顧者壓力倍增。有機構調查顯示，今年疫情期間共接獲近800個照顧者來電求助，比起去年同期多三倍，其中女性佔超過74%，多數求助者皆有意尋求社區資源，減輕照顧負擔。有社工認為，由於社區照顧服務暫停，而照顧者亦未能掌握其他社區資源，導致照顧者求助無門數字上升。

8個月接800求助來電

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心（下稱照顧者中心）統計了今年1月至8月以來求助來電數字，發現8個月間共接獲近800個來電，是去年同期的三倍。統計亦顯示，當中約7成求助者均尋求社區資源以照顧長者，有約2成求助者更表示受照顧壓力及情緒困擾。

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心今日（10日）以Zoom舉行記者會，發表今年1月至8月的求助來電數字個案。（網上截圖）

照顧者蔡先生需照顧87歲的外父及81歲的外母，他外父因患有慢阻性肺病，早年惡化並須24小時使用呼吸機，而外母則3年前確診認知障礙，無法認出親人。蔡氏夫婦兩人決定將外母送到院舍照顧，另外聘請外傭照顧外父。兩年前蔡先生退休，開始全職照顧兩名長者，一個星期幾乎每天都到院舍探望外母，而星期六、日則到妻子家探望外父。

年初疫情爆發時，蔡先生指外父不了解疫情嚴重性，因無法外出而大發脾氣，加上原本蔡先生為外母申請的社署支援服務如物理治療多數暫停，「本身一個星期有兩個鐘，疫情就停了。」多方問題浮現令蔡先生大感壓力。除此之外，因太太長期照顧父母，蔡先生亦有感妻子忽略了家庭，難以找到宣洩渠道，夫妻關係甚至因此出現磨擦，關係轉差，「那時壓力真的去到臨界點，幸好之後有找到不同服務幫忙。」

麥小姐（右二）及蔡先生（右一）均在疫情下因照顧長者而感到極大壓力。（受訪者提供圖片）

社區服務零散 照顧者孤立無援

另一照顧者麥小姐的母親兩年前確診認知障礙症，去年10月更意外中風，在找到院舍安置母親後卻迎來疫情，她形容情況如「坐過山車」，「冇時間消化新的問題」，她更因壓力而消瘦了十多磅。疫情之下，她無法到院舍為母親按摩及轉身等，擔心其身體機能嚴重退化，「睇住佢跌，但係院舍同我都諗唔到特別辦法」。為了照顧母親，她特意辭去全職工作，待一切安好後打算重新求職，豈料疫情下難以找工作，至今仍待業中。

照顧者中心社工廖堯焜先生指，疫情下許多長者支援服務停擺，而照顧者對社區資源欠缺認識，加上現時服務零散化，不少照顧者在疫情下孤立無援。中心督導主任袁汶茵建議照顧者盡早認識社區資源及支援服務，以及事先與長者商量可行的照顧計劃，好讓能早日準備如疫情般的突發情況。