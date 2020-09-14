有Foodpanda送遞員因不滿資方多次降低服務費底價，於今天（14日）發起工業行動，包括拖延送餐時間、於繁忙時間拒絕送餐。下午時分約20名車手及步兵送遞員抵達位於尖沙咀的辦公室樓下，要求與公司代表直接對話，並提出了業界包括提升服務費至7月時水平、向送遞員公開接單率等的「五大訴求」。據了解，雙方在會面後並未取得共識，有送遞員透露，不排除未來會繼續有工業行動。

今年3月加入Foodpanda當步兵的薯仔和Zoe表示，公司降低了接單時每張單的服務底價後，她們每月收入因此少了至少2,000元。（呂諾君攝）

疫情下市民常叫外賣，不過外賣平台對自僱外賣員的待遇卻屢起爭議。有指近日Foodpanda更改了送遞員的薪金計算制度，同時降低了接單時每張單的服務底價，引起一眾送遞員很大不滿。他們在日前曾發出聲明，要求資方至少提升每單服務費至2020年7月水平，即新服務費計算方法剛推行時之服務費、向送遞員公開每單服務費準確計算方法、向送遞員公開接單率、容許在等候時間達15分鐘後不扣接單率轉單、如遇客人錯pin地址，容許送遞員拒絕送遞而不影響評分和接單率等共5項要求。他們並要求資方在12日回應，否則會在14日（即今日）發起工業行動。

送遞員每月收入少2,000元

今年3月加入Foodpanda當步兵的薯仔和Zoe表示，以她們工作的地區為例，過去數月由每張單可收服務費40元，早前大幅減至26元，近期則略加1元（即現為27元）。她們表示，每月收入因此少了至少2,000元，而公司在事前全沒知會。此外，她們又不滿資方一直沒有公開接單率的計算方法，指接單率會直接影響收入，「有啲地方收唔到網絡，我哋撳唔到粒掣，可能又會屈咗我哋冇接單。」

薯仔和Zoe又認為，現時系統派單只計算地圖上的直線距離，因有障礙物需兜大圈、山腳送至山頂等因素都沒納入考慮,「最高峰試過6小時內行咗四萬幾步！」她們認為，公司在疫情之下賺錢，卻在此時以減人工加上多種行政措施，令送遞員的勞力得不到合理回報。

一班送遞員其後獲邀到辦公室內，經過長逾兩小時的會面後，有送遞員指，Foodpanda代表只表示會就事件向公司反映，並將下周一回覆，惟有送遞員認為，行動並未取得結果，不排除未來會繼續工業行動。（呂諾君攝）

勞資會面兩小時無結果

記者下午到場時，見有約20名步車和車手來到辦公室樓下，要求與資方代表會面，期間一度有警員到場了解事件和要求駛走泊在路邊的車輛，而Foodpanda方面則強調沒有報警。一班送遞員其後獲邀到辦公室內，經過長逾兩小時的會面後，有送遞員指，Foodpanda代表只表示會就事件向公司反映，並將下周一回覆，惟有送遞員認為，行動並未取得結果，不排除未來會繼續工業行動。

除此之外，由加盟商戶和車手組成的「熊貓苦主聯盟」亦在社交平台上表示，多間聯署商戶於今工停用Foodpanda一天，表示明白會對消費者造成不便， 但希望大家能體諒車手們爭取應有待遇。

Foodpanda回應指，早前收到部分送遞員對服務費調整的查詢，於9月12日（星期六）起已作出適當上調。Foodpanda指早前安排了送遞員到上環辦公室進行會面，及後因應送遞員對場地有意見，會面亦移師到尖沙咀辦公室舉行，他們表示非常感謝送遞員的出席，並和平理性地提出更多意見和想法。鑑於部分改善送遞體驗的意見需進一步與德國總公司Delivery Hero討論如何實行，他們將於下周一（21日）進行回覆。foodpanda強調送遞員一直是公司重要夥伴，會繼續聆聽送遞團隊的聲音，亦歡迎送遞員繼續提出意見，令公司能不斷改善送遞服務的質素。