【照顧者悲歌】弱智人士宿位排15年半　立法會議員促提供過渡津貼

本月5日葵涌邨發生倫常慘劇，一名46歲媽媽，疑因照顧家人壓力爆煲，涉嫌勒斃患有中度智障及過度活躍的21歲長子，被控謀殺，事件揭示本港照顧者的壓力以及輪候中度智障宿舍時間過長問題。今日（15日）多名立法會議員與智障人士照顧者及相關組織代表召開記者會，講述照顧智障人士的狀況，並向當局提供多項建議，包括增加宿位、提供過渡津貼及評估高危家庭等。

今日（15日）多名立法會議員與智障人士照顧者及相關組織代表召開記者會，講述照顧智障人士的狀況，並向當局提供多項建議，包括增加宿位、提供過渡津貼及評估高危家庭等。（李澤彤攝）

患有心臟病、68歲的退休公務員黃先生，與全職工作的太太一同照顧19歲患有中度智障的兒子，身心俱疲。他擔心兒子若明年無法申請延讀，需輪候10年才有機會獲得宿位，「到時我都80歲，我同太太講，將照顧個仔嘅責任交畀你，我太太話無能力照顧佢……呢個亦都可能係悲劇發生（的誘因）」。另一名患有糖尿病及情緒病的56歲余先生，與太太育有一名患有中度智障及自閉症的19歲兒子，由於兒子發脾氣時有自殘行為，如大力拍打自己胸口、以膊撞牆等，夫婦必須合力照顧，「佢已經生到1.8米，200磅，要兩個人先可以阻止到佢做一啲行為，難以想像啲單親家庭點算」，他不滿政府多年來對殘疾人士的需要視若無睹，令他們欠缺支援。

殘疾人士組織代表：唔應該當我哋係人球

卓新力量代表譚嘉敏及香港殘疾人權聯盟代表周德雄亦於會上發言，形容葵涌邨慘劇中的主角疑因得不到適合的支援便釀成悲劇，「21歲讀完書，返屋企四日就死咗，我哋非常難過、好嬲同失望，我哋嘅生存權不容剝奪，唔應該當我哋係人球，推嚟推去，搞到我哋被虐待，冇埋條命，先去檢討服務、改政策、修法例」。

立法會議員張超雄指，葵涌邨倫常慘劇發生後，不少照顧者對壓力爆煲感同身受。（李澤彤攝）

兩局欠溝通 智障人士一離校即跌入「真空期」

社福界立法會議員邵家臻形容，今日的請願場面對政府來說是一個羞恥記號，促請特區政府對殘疾人士的政策制訂方面「要有承擔」。立法會議員張超雄指，葵涌邨倫常慘劇發生後，不少照顧者對壓力爆煲感同身受，在疫情下學校停課、社會服務單位只提供有限度服務，令照顧者及智障人士更見艱難。對於社會福利政策忽略長期護理照顧服務的規劃，院舍服務、日間中心及家居照顧服務的輪候時間越來越長，以及智障人士由離開教育制度至投入社會服務欠缺過渡服務支援等問題，希望政府能盡快提供具體措施應對，「特殊學校就教育局負責，一畢業就係勞福局下嘅社署負責，兩者係冇溝通，亦冇咩銜接，成人服務輪候長至十幾年，若離校後跌入中間呢個窿窿度，問題就出現喇，呢個就係葵涌邨慘劇最大嘅原因」。

立法會福利事務委員會主席鄺俊宇批評，政府在葵涌邨慘劇發生後「零反應」。（李澤彤攝）

10年來輪候宿位時間增10年

教育界立法會議員葉建源表示，很多特殊教育工作者反映，當學生畢業時感到非常擔心，因為他們將要面對一個「真空期」，「點解唔能夠銜接落去呢？點解依家輪候宿舍嘅日子越來越長呢？」他指輪候時間由2010年的5年半，到現時竟需要15年半，對於需照顧已成年智障人士的家長來說，程度可謂筋疲力竭。葉建源促請政府立即增加宿位，其次是提供過渡津貼，讓照顧者及智障人士得到更適切的支援，解決燃眉之急。

關注家居照顧服務大聯盟代表指，根據統計數字，本港有20萬同住照顧者，惟組織相信實際數字遠高於該水平，批評本港以照顧者為本的政策非常少，僅得一項需要被審查、每月2,400元的照顧者生活津貼，敦促政府增加家居支援服務，令照顧者有喘息空間。香港社會工作者總工會理事張志偉亦促請社署及教育局立即全面評估目前服務使用者的危機水平，令社會服務機構及時介入，以及在智障人士進入社會前提供適切的支援。

立法會福利事務委員會主席鄺俊宇批評，政府在葵涌邨慘劇發生後「零反應」。他透露下周三福利事務委員會將召開特別委員會，希望官員回應智障人士照顧服務及民間組織議題。