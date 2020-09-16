網上尋人，成功的機會有多高？近日有大埔區議員在和一名80歲街坊婆婆傾談時，得知她一直有個想找的人。雖然這個人既不是朋友，也不是親人，只是一名在40年前僅有一面之緣、曾幫助過她的好心人。但直到現在，婆婆仍未忘記當日受過的恩惠，她更把當年好心人的卡片妥善保留，期望有天能向他親口說聲多謝。 區議員連桷璋收到婆婆求助後，隨即在Facebook上發帖，把婆婆的故事告知網民，盼能靠網上力量尋人。帖文公開不久，便得到一眾熱心網民提供資料，在他們的幫助下，竟成功找到當事人，婆婆終於能致電有心人，衷心說出一句「多謝」。24小時內，單憑一張資訊已過時的卡片，竟能把失散40年的兩個人重新連結起來，連桷璋笑言自己感動到「打冷震」，代婆婆向香港人致謝。

24小時內，單憑一張資訊已過時的卡片，竟能把失散40年的兩個人重新連結起來。（連桷璋facebook圖片）

原來，事情發生在40多年前，婆婆當年育有5個子女，並帶着他們來到羅湖火車站。但婆婆人生路不熟，又未兌換人民幣，小朋友這時肚餓，嚷着要買東西吃。一名好心人見到這情景，二話不說便給了婆婆40元人民幣，讓婆婆快點買食物給小朋友吃。在那個港幣100元才能兌到人民幣40元的年代，算是非常闊綽。連桷璋引述婆婆指，好心人事後不肯收回錢，放下一張卡片便離開了。卡片上寫着好心人姓名是黃日光，當年在位於荔枝角道的時代皮具手袋出品廠工作。可惜，皮具廠早已遷走，卡片上那個7個字的電話號碼亦無法打通。婆婆對好心人的恩惠一直銘記在心，將卡片妥善放在銀包內，期望有日能親口向黃先生道謝。

網民熱心提供資訊 區議員與議助逐個電話致電確認

連桷璋指，其實這名居於廣福邨的婆婆本來不是特意要找回當年的好心人，只不過她有事找他們幫忙。連與他的議助在與婆婆傾談下，得知這件40年前發生的事。連桷璋便抱着一試無妨的心態在Facebook發文，看看有沒有網友會認識該名好心人。對於網友的關注以及他們的熱心幫助，連桷璋表示感到很意外，「想不到會有這麼多人關注，以及向我提供資料」。他指收到十分多有關這名好心人的資訊，「我和議助收到後，逐個電話致電確認，最後果真讓我們找到他。」

一個卡片、一個帖文，竟能把失散數十年的兩個人再次連結起來，連桷璋笑言自己感動到「打冷震」，「始終過了這麼多年，我幫助婆婆尋人的時候，其實也沒有太大期望，只是抱着不妨一試的心態」。連桷璋對網民團結的力量感到驚訝，「其實都未過24小時，就成功找到人」。他指雖然老一輩未必懂得使用社交媒體，但都不可以忽視社交媒體的力量，「以這次尋人作例，也是透過社交媒體才成功找到」。連桷璋隨即更新帖文，向網民致謝，「再一次代婆婆多謝你哋。香港人，你哋好勁。」