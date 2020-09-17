食環署擬關閉逾30年彩虹道街市　場內十室九空

位於新蒲崗的彩虹道街市，啟用至今已逾30年，平日人流不多，早年亦已見十室九空。日前食環署宣布擬關閉該街市，騰出用地作其他長遠發展。有檔主表示，過往6、7年間不時聽聞政府要收回街市，現時獲政府初步告知將需於明年3月交還舖位，日後或會獲安置到鄰近的牛池灣街市和大成街街市。

根據食環署向黃大仙區議會呈交的資料，彩虹道街市於1988年啟用，共有兩層，總面積為6340平方米，共提供116個攤檔。截至今年7月31日，該街市的出租攤檔共有69個，出租率約為59%，而每月租金由516元至7,510元不等。

彩虹道街市於1988年啟用，共提供116個攤檔，但截至今年7月31日，該街市的出租攤檔只有69個。（鄧栢良攝）

香港01記者今天曾到街市視察，只見現場約有五、六成店舖仍有開檔，但不少小型檔口已經結業，而街市只有一檔肉檔，魚檔更是欠奉，場內人流稀少，顯得十分冷清。

至於二樓的熟食中心內，只有三檔正在營業，上午時分食客不多。有檔主向記者表示，場內很多檔主在今年3、4月已和食環署簽了3年合約，不過當時政府已表示隨時有可能收回舖位。檔主又指，過往6、7年來都有消息指要收回街市，現時初步了解是要於明年3月交回舖位，日後或會被安置到鄰近的牛池灣街市和大成街街市。

不少小型檔口已經結業，場內人流稀少，顯得十分冷清。（鄧栢良攝）

食環署發言人指，政府正全面審視現有街市的使用情況和發展潛力，以制訂合適的發展計劃，達到地盡其用、惠及市民、推動地區發展的政策目標。當該署考慮應否關閉使用率偏低的公眾街市時，會研究多項因素，包括街市空置率、可改善的空間、附近是否有其他新鮮糧食店、改善工程可能帶來的成本效益，以及相關區議會的意見等。該署擬訂關閉街市計劃時，會諮詢相關區議會和受影響的街市租戶。如署方關閉某個街市，而其後亦不再需要有關處所，騰空的建築空間會按照既定的程序處理。該署會視乎情況要求政府產業署、規劃署或地政總署向其他政府部門尋求意見，以制訂長遠善用有關處所的方案。

發言人續指，該署經檢視彩虹道街市的使用情況和發展潛力後計劃關閉該街市，騰出用地作其他長遠發展，並會因應實際情況與租戶商討關閉街市的日期。一般而言，如租戶選擇搬遷以繼續經營，會獲安排至區內的指定街市並按既定程序配置攤檔。