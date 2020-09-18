寶盈花園業主不滿法團管理質素　冀成立關注組跟進問題　

位於將軍澳的寶盈花園，是於2001年落成的私人參建居屋，除了是少數設有泳池的居屋屋苑，該處還有健身室、燒烤場等設施。不過，有業主批評近年屋苑管理欠善，指屋苑內多處變得殘舊卻無人修復，同時出現了衞生問題，曾有老鼠在大堂信箱位置橫行。而近日屋苑鹹水不時停止供應，在疫情之下住戶既擔心又困擾，抱怨管理費「年年加」的同時，卻得不到基本的服務質素。 一班業主將問題源頭直接指向已盤踞多年的法團，又指現時屋苑的儲備只剩下500多萬，但法團竟在討論要用上數百萬元安裝一個燈光節能裝置，對於一些基本問題卻沒認真處理。他們與區議員正籌備成立寶盈花園權益關注組，希望未來能一同跟進屋苑管理千瘡百孔的問題。

有指近期寶盈花園多座樓的鹹水、食水都出現供應不穩的問題，不少住戶大為不滿，除了擔心疫情下沒鹹水沖廁會傳播病毒，如停食水他們就需拿水桶到樓下花灑喉取水，甚至有住戶因家中突然停水，要拿抽濕機中的水應急。居於第6座、年過八旬的葉伯表示，每次維修水泵都要用上數萬元，認為應及早全面更換。葉伯又指，現任法團常作無謂花費，例如以8萬元購入一塊裝飾用的大石放在屋苑中央；管理費實是「年年加」，現時他502呎的單位每月需交約700元管理費，「06年開始嘈啦，基本服務都冇，如果服務好就唔使嘈。」

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此外，住戶亦指出屋苑的設施如健身室設備，損壞多年沒有更換或維修；垃圾房中衛生惡劣，近日曾試過三日都沒人收垃圾，過去也有老鼠肆無忌憚在大堂信箱上「行街」，投訴過後卻不見有人跟進。早前記者跟着西貢區區議員謝正楓視察屋苑情況，見到商場的牆身有磚塊爛掉、梯間牆身有油漆剝落，在燒烤場位置，揭開燒烤爐竟見有曱由藏匿。而大廈的外牆見有污跡，停車場的水管從遠處亦已見到鏽迹，遊樂場的設施同樣殘舊不堪。

建設莫名其妙 請保安24小時監視防棄大型垃圾

一直跟進事件的謝正楓表示，寶盈花園入伙19年以來，屋苑儲備金不斷下降，而根據最新的財務報表，現時8座樓連同商場和停車場，只餘下591萬元資金可隨時動用，十分緊絀。他表示，多年來法團有不少開支和建議都令業主感到「莫名其妙」，「例如最近幾年，法團有提議整大閘，好似個監獄咁圍住成個屋苑；試過為咗避免有人丟棄大型垃圾，特登請一個保安24小時駐守喺垃圾站外。」到了最近，法團又討論用400萬元在全屋苑安裝燈光節能裝置，謝正楓指，雖然當中200萬會由中電津貼，惟一旦安裝，屋苑儲備將會所餘無幾，「好多業主話不如換過新水泵好過啦，但表達咗意見，主席都冇理。」

謝正楓又指，現任法團壟斷多年，少聽業主意見，不少住戶質疑雖然屋苑有球場等充裕空地，但法團仍選於日出康城、調景嶺山上等位置開會，做法是為了要減低業主出席的意欲從而減少反對聲音；多年來既換不到法團也換不到管理公司，但今次水泵和節能裝置問題如同導火線，引發不少居民覺得「要企出來」。謝正楓表示，在疫情前已收集了5%業主的授權書，希望召開業主大會以反對再加管理費和要求解釋原因，惟法團方面卻指因疫情需要延期。現時他們正組織一班關心寶盈花園的業主，希望透過居民力量，改善和跟進以上的管理問題。