佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，其地契於今年8月31日已到期。早前民政事務局回應指受疫情影響，部分文件在程序上「耐咗」，故延長契約時間至今年11月30日，有民間政策研究團體質疑局方遲遲未就有關用地興建住宅安排提出細節，延長地契的做法更令人擔心是否會永續該32公頃用地。北區區議會明日（21日）將舉行土地發展、房屋及工程委員會會議，有區議員提出要求政府有關部門交代粉嶺高爾夫球場在「不透明」情況下續約事宜。 民政事務局、發展局及地政總署則聯合回應指，粉嶺高球場用地的契約需分拆為兩張新契約處理，牽涉較多複雜的程序，故短期延長了契約時間至11月底，強調有關該土地的特別過渡安排維持不變。局方又指，球會近年一直自願開放其體育設施予合資格外界團體使用，包括提供設施進行代表隊訓練及舉辦比賽及培訓課程等，政府亦會於新契約內加入相關條款，確保球會在續約期內對外開放設施的次數達總量的30%。

粉嶺高球場佔地172公頃，香港高爾夫球會現以1,000元地價承租。（資料圖片）

北區區議員袁浩倫要求政府有關部門交代粉嶺高爾夫球場事宜，並會就事件於明日的區議會會議議程討論。他形容近日有民間政策研究團體質疑政府在處理粉嶺高球場事宜上不夠公開及透明，認為在香港土地資源及房屋缺乏下，質疑政府秘密以賤價與球場續約，以公帑補貼私人會所用途，為極少數使用者而犧牲廣大市民的利益。袁浩倫指自己亦對上述事件感到疑惑，認為政府在處理粉嶺高球場事宜時缺乏諮詢區議會及該區居民。

強調該32公頃用地特別過渡安排維持不變

民政事務局、發展局及地政總署發出聯合回應指，土地供應專責小組曾於2018年4月至9月期間，收集社會各界就不同土地供應選項的意見，並於同年12月向政府提交報告，就土地供應策略及八個值得優先研究及推行的土地供應選項提出建議，包括政府應研究考慮收回粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東的32公頃用地。政府亦於翌年2月宣布全面接納專責小組的建議，並決定發展該處用地作以公營房屋為重點的用途。該用地的現有契約於今年8月到期後，會訂立一個為期3年的特別過渡安排，至2023年8月完結，然後該32公頃用地會於9月復歸政府。其餘的140公頃用地，政府會以象徵式地價續期至2027年6月30日，待上述租約期滿後，如該140公頃用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價。

局方又指，由於粉嶺高球場用地契約需分拆兩張新契約處理，草擬條款時會涉及較多複雜的程序，加上受疫情影響，各部門需要較長時間處理上述的續約事宜。因此政府容許香港哥爾夫球會（球會）繼續按現有契約條款，使用整幅用地三個月至今年11月30日，作為有關土地在契約期滿至續期手續完成前的暫緩安排，但上述有關該32公頃土地的特別過渡安排則維持不變。

將於新契約內加入條款規定對外開放時數

回應文件又提到，粉嶺高球場用地的現行契約於1999年訂立，當時只要求球場向合資格外界團體開放每星期最多三個時段、每個時段三小時的規定，但球會近年一直自願開放其體育設施予合資格外界團體使用，包括為香港高爾夫球總會提供設施進行代表隊訓練和舉辦各項高爾夫球比賽，以及向不同中小學校推廣高爾夫球運動和安排培訓課程，合資格外界團體於2018年和2019年的總使用時數分別為15,297及19,993小時。局方補充，球會亦於平日開放粉嶺高球場的18洞球場予持有認可球會或高爾夫球協會發出的有效差點證明的公眾人士使用，其練習場亦於每天（包括平日及假日）晚上開放予公眾人士使用。在新政策下，球會須在續約期內進一步對外開放設施，即向合資格外界團體開放其體育及康樂設施總量的30%，並與體育團體合辦公眾人士可參與的體育活動每月最少240個活動時數，政府將於新契約加入相關條款，以落實執行有關政策。

北區區議員袁浩倫提出要求政府有關部門交代粉嶺哥爾夫球場在「不透明」情況下續約事宜。（資料圖片/呂諾君攝）

粉嶺高球場由「香港哥爾夫球會」以1,000元地價承租，球場會員人數有2,660人。早前民間政策研究團體本土研究社成員陳劍青形容政府短期延長粉嶺高球場地契做法「奇怪」，並舉例指若疫情影響政府部門處理粉嶺高球場契約的工作，質疑為何政府於元朗橫洲的收地工作可如常進行，認為說法無法釋除公眾的疑慮；加上政府指該32公頃用地於地契到期後，訂立3年特別過渡安排，用以興建住宅，惟直到現在仍未就有關發展安排提出細節，隨着當局將地契有效期延長，令人擔心政府會透過有關做法「永續」高球場地契。