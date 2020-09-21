老牌粵式茶樓蓮香樓去年一度傳出結業消息，及後經酒樓夥計接手，再輾轉回到原東主顏氏家族手裏，於今年3月重出江湖。不過，開店遇上新冠肺炎疫情，除了生意大受影響，工場翻新進度亦因而落後，蓮香樓在facebook專頁貼出通告，指今年會暫停中秋月餅供應，是開業92年來首次。

蓮香樓更於本月初在facebook專頁貼出通告，指今年暫停中秋月餅供應。（蓮香老餅家facebook圖片）

位於蓮香樓地下的蓮香老餅家同樣由顏氏家族營運，售賣糕餅、茶葉及茶餅等。惟因受疫情反覆影響，加上目前蓮香樓位於柴灣工場正進行翻新改造的大工程，令施工材料及進度大大落後，店方在facebook專頁宣布，無奈確定今年的中秋月餅需暫停一年，並向支持多年的顧客道歉，不少客人留言表示大感可惜。

工場暫停影響餡料生產 僅得茶葉出售

記者今日（21日）到訪蓮香老餅家，有職員證實因疫情導致工場翻新進度落後，今年需停產中秋月餅，是92年來首次，「很多來自港九新界的客人，來到才知道停產月餅，失望而回」。蓮香樓宣傳部林先生透露，除了工場翻新進度影響外，老闆亦擔心師傅回來茶樓與工場之間趕製月餅，會增加感染風險，「但我們又不想使用內地製的餡料」，故決定忍痛今年停產。由於工場暫停，其他餡餅如老婆餅也被逼停產，目前蓮香老餅家僅得茶葉出售。