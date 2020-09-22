慈雲山命案單位抬屍半個月仍傳惡臭　鄰居：每次聞到都反胃

本月7日，一名51歲男子被發現在慈雲山沙田坳邨順田樓一單位內懷疑燒炭身亡。惟事隔半個月，有街坊指涉事單位仍傳出惡臭，懷疑屋內衞生環境惡劣。香港01記者今日（22日）到達涉事單位樓層，命案單位旁的鄰居已遷出，同層另一名住戶則形容凶宅臭味難當，「閂咗門窗都聞到」，早前數名住戶更就事件到警署報案，惟警方指因案件仍在調查中，未能將單位解封。該名住戶表示，房屋署曾派員到場清潔約五次，目前臭味已消散不少。

沙田坳邨順田樓月初曾發生命案，抬屍半個月後仍傳出臭味。（王譯揚攝）

命案發生在本月7日，順田樓有住戶向保安員投訴，指涉事單位傳出臭味，報警後由消防員破門而入，發現男戶主倒斃單位內，屋內亦有一盤燒過的炭，警方將案件列作屍體發現調查。香港01記者今日到達順田樓涉事樓層，發現涉事單位的門以鐵鏈鎖着，又以黑色膠袋遮蓋，地上有香精，需走近凶宅門外才聞到臭味。而命案單位旁的鄰居已遷出。

鄰居吳伯伯表示，揭發命案後，該單位仍一直傳出惡臭，影響其他住戶，「臭味好犀利，閂咗門窗都聞到，陣味隔咗10日先開始散」。他指雖然沒有見到屍蟲出現，但「每次聞到啲臭味都反胃，超級辛苦」。最終聯同數名同層住戶到黃大仙警署報案，警方則解釋因案件仍在調查中，未能將單位解封。吳伯伯指，房屋署其後有派員到場清潔約五次，目前臭味已消散不少。

警方：案件仍在調查，未能解封單位

警方回覆查詢時表示，死者已進行驗屍，惟初步驗屍後未能確定死因，需進行毒理化驗。由於案件仍在調查中，未能將單位解封，警方與房屋署保持緊密聯繫，確保衞生情況。房屋署則表示，沙田坳邨物業服務辦事處已進行消毒及清潔，完成消毒清潔工作後，單位繼續由警方封鎖。辦事處亦已加強該樓層走廊及大堂的消毒清潔，並會繼續和警方聯絡，以再次安排到單位內進行消毒清潔工作。