【土瓜灣重建】商戶難覓新舖位復業　區議員促市建局協助安置

2016年，市建局宣布在土瓜灣有六個重建工作，該區不少店主十分關注重建安排。惟至今受影響的商戶卻仍未有機會與市建局討論相關事宜，不少商戶收到市建局向其發出的律師信，要求他們要搬走。但鑑於受影響地段（即土瓜灣重建項目KC009-KC013）多為車房業商戶，種種因素影響下，令商戶較難另覓新地復業。 在周一（28日）召開的關注市區重建工作小組會議中，列席會議的社區文化關注組及舊區街坊自主促進組希望局方能與商戶好好溝通相關方案，以及協助他們覓地復業。

九龍城區議員黎廣偉表示，受重建影響，有很多租戶需要另覓舖位復業，但當中他們面對很大困難。早前有團體曾就此作出調查及訪談，發現近七成的店主希望復業，但當中八成表示復業情況困難。他指出，最大因素為租金昂貴，因為現有的舖位重建後，新的舖位往往比原有的貴，令他們難以負擔。與此同時，舊區舖位的業主亦會加租，逼遷租戶。

土瓜灣春田街／崇志街、庇利街／榮光街、鴻福街／銀漢街、鴻福街／啓明街、榮光街，以及啓明街／榮光街的土地，均為市區重建項目。（資料圖片）

他又認為市建局的「市建中介服務公司」提供的服務有限。他以車房作例子，有租戶嘗試找中介服務公司協作尋找新舖位，惟相關公司竟找來完全不適合的舖位，例如店舖樓底不足以車房使用，或門外有電燈柱，阻礙車輛出入。雖然公司後來也有找來其他舖位，惟租金卻是原址的3倍或以上，租戶難以負擔。黎廣偉建議市建局應該對商戶提供更多援助，例如檢視現有的重建發展模式，在規劃過程預留舖位作重置用途。市建局可以重建項目中撥出部份地方，讓受影響的店舖以非市值租金復業。

車房東主花一年時間未覓得合適舖位

關注組代表袁先生為受影響地段（鴻福街）租戶之一，他對市政局在未處理好商戶的搬遷事宜下發律師信大為不解。身為車房東主的他表示，需要商戶自行另覓新舖位十分困難，因為車房本身對舖位有多個要求。店舖業主亦會受種種因素影響下，不願意租給車房業，他指自己已花上一年時間，仍未物色到合適舖位。

袁先生指出他在一年期間收到十封律師信。（資料圖片／曾鳳婷攝）

關注組代表不滿安置方案「無影」

他認為市建局在重建工作中沒有做好、亦沒有考量商戶的生存空間。他提及過往關注組曾就拆卸大廈的時間多次詢問市建局，惟局方至今仍未有回覆，「重建說了多年，但我到現在也不知你們何時拆？」

另一名關注組代表吳先生則對過往曾多次找局方討論相關事宜不果感到不滿。他提到曾在前期諮詢期間，提及區內有500間車房將會受到影響，當時亦有建議指會考慮做一個大型汽車維修中心作安置用途，惟到現時卻是不了了之。

市建局回應查詢時指，九龍城重建計劃影響多個地段，重建項目在2016年公布，到2019年9月6日正式刊憲，局方使用土地收回條例，在同年12月，土地已經歸回政府。今年初，地政總署亦曾提供一些補償建議予土地佔用人，並有一個月時間讓他們考慮。當時有不少街坊已在考慮，亦有很多接受補償後搬遷。原先一些的非住宅用途的地方未有納入補償項目中，惟在2017年優化計劃後，一些受影響（如不獲續租、業主加租等因素影響下）的非住宅用途租戶，局方亦向他們提供補償方案。

市建局稱期望年底進行拆卸工程

市建局提到非住宅用途租戶及商戶共有295個，現時有約200個、即7成已交吉。對於市建中介服務團隊的角色，市建局則指是用來協助一些有需要的街坊尋找新舖位，團隊也一直盡力提供相應的資訊予街坊。但舖位是否適切他們的需要，市建局則認為，這是個別考慮，局方會按他們的需要在現有市場中尋找。

對於重建時間表，局方則期望能在今年年底開始進行拆卸工程，並需要一定的時間以正規法律途徑收回舖位。過程中難免會以私人律師樓發出通知信。對於有商戶指收到多封通知信，局方則解釋指，因要確保受影響的人士收到，局方亦會盡力協助以及向他們協商相關的補償事宜。