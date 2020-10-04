難民中心起火印裔社工發起眾籌　善款超標一倍：捐款多來自華人

位於重慶大廈內的基督教勵行會一單位8月時發生火警，情況嚴重，而在該中心工作多年的社工安德里（Jeffrey Andrews）上月在社交平台發起眾籌計劃，希望籌得80萬元重建辦事處。安德里表示，眾籌活動反應熱烈，不足一個月時間已籌得160萬元，超出預期一倍。 安德里對於眾籌達標感到興奮，他形容自己從事難民服務多年，感覺少數族裔容易被社會忽視，豈料今次的捐款大部分來自本地華人，令他非常驚訝。他打算將籌得的資金，為中心三個單位進行大翻新，以改善服務質素。

基督教勵行會在尖沙咀重慶大廈16樓及17樓共租有三個單位，其中起火單位位於17樓。安德里指，由於眾籌款項遠超預期，足夠替三個單位進行大翻新，「辦公室都用咗十幾年，設施好舊，有時落雨會漏水，所以今次會一次過處理埋」。他感激各方人士得悉眾籌活動後，紛紛慷慨解囊，致不足一個月已籌得160萬元善款，比預期超出一倍。更令安德里驚訝的是，善長人翁大部分是本地華人，「我哋做咗咁多年，以往捐款都係白人比較踴躍，我相信今次咁多local people（本地人士），係因為上次我哋喺重慶派水之後，做到真正we connect，亦有人話可能係我出選過立法會初選，令到更多人識得我哋」，他慶幸有更多本地人了解他們對於少數族裔的工作。

安德里指，火警發生後至今，涉事單位仍傳出強烈臭味，惟接見難民的工作仍需繼續，「起火單位旁邊都係我哋嘅office（辦公室），會去嗰邊見client（客人），但真係好臭」。他表示裝修工程暫未開始進行，預計需至少三個月時間，「原本諗住12月聖誕節可能整好，當係聖誕禮物，但應該要等到下年1、2月先完成到」。