麗城區兩綠化帶擬改劃建私人住宅　區議員會前遞信請願促煞停項目

政府早前向荃灣區議會提交文件，建議改劃寶豐路鄰近一號九龍山和油柑頭村兩幅綠化帶地皮擬作興建私人住宅用途。不過有區議員指出，有關項目將嚴重影響荃灣西約居民的日常生活，批評政府「先起樓、後規劃」。而根據他們早前進行的網上問卷調查，在1,313份有效回覆之中，有接近九成的麗城區居民表示不同意項目進行。今日（9日）多名荃灣區議員連同土地正義聯盟代表，在區議會會議開始前遞信請願，要求政府煞停項目，並重新諮詢。

謝旻澤（左）和易承聰（右）將請願信交予規劃署代表。（呂諾君攝）

根據政府提交的擬議修訂《荃灣分區計劃大綱核准圖編號 S/TW/33》文件，兩幅綠化地帶擬改劃作中密度私營住宅，預計可提供近1,900個住宅單位供逾5,000人居住。今日下午2時，荃灣區議會交通及運輸委員會副主席易承聰及多名區議員包括謝旻澤、譚凱邦、趙恩來在會前請願，期間舉起寫有「交通飽和塞死麗城」、「反對綠化地改劃應先發展棕地」等字樣的紙牌，並有叫口號。

區內交通負荷臨近極限

易承聰指出，目前麗城區內交通負荷已臨近極限，由於車長及小巴資源不足、麗城一帶道路狹窄，交通服務無法繼續增加班次，認為強行發展中密度豪宅項目對交通、社區配套和環境方面等都有憂慮，日後若再有龐大車流，居民或會「出荃灣耐過飛台灣」。易承聰質疑，規劃署聲稱有關項目不會造成不良影響的數據從何而來，除了堅決反對計劃，亦要求政府公開交代數據及重新評估。

斥政府「先起樓再規劃」

謝旻澤則指，兩個發展項目沒有考慮人口增長對附近一帶社區設施配套的影響，指出現時麗城一帶已有3萬居民，如再為區內增加5,000多人，增幅是十分誇張。謝又表示，文件上雖有提及規劃署已預留土地作休憩用地和社區設施，惟以他們觀察現時麗城附近一帶已沒地方可作後期發展；批評政府「先起樓再諗規劃」，呈交文件意圖蒙混過關，並非良好的城規步驟。

譚凱邦發言時表示，相關位置有多棵值得保留的大樹，批評政府發展時不用棕地反向綠化地下手，不控制外來人口卻要「斬樹林搵地」。譚稱，會在會上認真審視和反對大部分的相關項目。

項目涉及寮屋戶住處 促改劃用地要顧及居民需要

土地正義聯盟代表吳卓恆則指出，綠化地帶改劃項目中涉及了一條非原居民散村漢民村，村內有6戶寮屋共約20人，雖然數目不多，但該村已有4、50年歷史，認為政府改劃用地時要顧及居民需要；又指同類情況中政府也甚至諮詢區議會，質疑政府一面說基層不夠屋住，另一面卻不斷興建私樓，到底是「為誰而做」。