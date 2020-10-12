【照顧者】送上正能量　全港照顧者聯席辦《幸運是我》放映會

幼兒、特殊教育學生、長期病患者、殘疾人士、長者等弱勢社群需要關注，但他們的「照顧者」身心是否健康，同樣值得大家關心。近年照顧者「壓力爆煲」而引發的不幸事件時有發生，多間社福機構早於2017年成立「全港照顧者聯席」，倡議將10月第三個星期六定為照顧者日。本周六「全港照顧者聯席」將舉行電影《幸運是我》照顧者專場放映活動，希望能向全港默默付出的照顧者致敬。

「全港照顧者聯席」由救世軍護老者協會、全港認知障礙症照顧者聯盟、愛兒城、樂恩家長會及嚴重弱智人士家長協會於2017年成立，根據其Facebook資料，今年的照顧者日獲多間機構及團體支持，因此將擴大規模至照顧者月。他們將於10月17日上午舉行電影《幸運是我》照顧者專場放映活動，邀請不同類型和背景的照顧者一同觀賞，透過電影中的溫情與幽默，為勞碌的照顧者送上正能量。

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《幸運是我》（英語：Happiness）是2016年上映的港產片，故事講述了由惠英紅飾演、患有認知障礙的女子與暴躁少年在城市中相識並互相陪伴的溫暖故事。

電影《幸運是我》護老者專場

日期：2020年10月17日(六)

時間：上午10:15-12:40 (電影放映後設分享會)

戲院：嘉禾黃埔3號院 [紅磡 德安街7號 黃埔花園第8期 黃埔廣場2樓（近黃埔地鐵站C2出口）]

對象：護老者及長者，約100人

費用：$20/位

查詢或報名:27820929 或27822229 麥先生及李姑娘