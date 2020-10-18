通州街橋底數碼展　遭批評搞藝術趕絕露宿者　主辦方：兩者沒關係

近日深水埗通州街橋底出現一個設計搶眼的設置，是由香港設計中心主辦的「設計香港地」計劃之一、名為「數碼龐克號」、一個關於科技及未來城市體驗的藝文活動，展期由本月17日至25日。活動雖然吸引參觀人流，卻由於位置原是露宿者聚居地，引來不少批評聲音，有曾經入內參觀的網民表示「睇嚟睇去都唔知同深水埗有咩關係」，亦有人留言指「趕絕露宿者，不了」。 「設計香港地」在網上回應，指場地早已閒置兩年多，露宿者早被趕走，兩者沒有「因果關係」。有藝術評論人則認為，社區介入藝術的首要任務，必須先考察及了解地區，指這才是藝術對活生生的人的最基本尊重。

近日深水埗通州街橋底出現一個設計搶眼的設置，是由香港設計中心主辦的「設計香港地」計劃之一、名為「數碼龐克號」、一個關於科技及未來城市體驗的藝文活動，展期由本月17日至25日。（王譯揚攝）

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「Design District Hong Kong 設計香港地」是由香港設計中心主辦，在2018年開始的3年旅遊發展計劃。今年10月17日至25日期間，在深水埗通州街臨時街市及其周邊舉行藝文活動「數碼龐克號」，活動內容包括時裝表演、數碼龐克市集及牆畫創作等，主辦單位的介紹又指，項目聯合周邊店舖，「將整個深水埗區蛻變成未來城市模樣」。「數碼龐克號」的策展人及創作總監梁慧德（Eugene）更形容，他與一眾本地時裝設計師聯手，從數碼龐克角度重新演譯深水埗社區。

展覽人流如鯽 100米外有露宿者低頭吃飯

然而，活動舉辦的位置是通州街天橋底，正是多年來是露宿者的聚居地，過往亦曾發生火警，但因該處置有由食環署安裝的鐵欄，令露宿者需兜路逃生的事件。2019年，天橋底被圍封，露宿者需改到通州街公園過夜。今年2月更發生通州街公園被掃蕩，有露宿者投訴被警員襲擊及砸爛家當的事。如今香港設計中心在該處舉辦大型數碼活動，引來「趕絕露宿者搞藝術」的爭議，有曾經入內參觀的網民批評，「睇嚟睇去都唔知同深水埗有咩關係」，亦有人留言指「趕絕露宿者，不了」。香港01記者今日（18日）到場參觀，發現展覽人流不絕，但同時發現有露宿者拖着家當，在展覽約100米外坐下低頭吃飯。

面對排山倒海的批評聲音，主辦單位「設計香港地」在網上回應，指場地已閒置兩年多，沒有因為這9天的臨時活動而清理露宿者，兩者不存在「因果關係」。主辦單位亦指，團隊亦關注無家者問題，故盡一分力支持本地社企透過導賞團向公眾講解更多有關深水埗的問題，期望有關部門可制定更長遠的政策協助他們，盼大家能互相諒解，又指「如果香港再沒有大型創意活動，將會有更多從事相關創作行業的工作人員失業」，盼公眾能支持。

藝評人質疑創作時不能對地區歷史置若罔聞

藝術評論人查映嵐亦就事件發言，她指社區介入藝術的首要任務，必須先考察及了解地區，「不能把地區和社群當作抽空脈絡的藝術佈景板，這是『藝術』對『活生生的人』最基本的尊重」。她指通州街豪宅項目入伙時，天橋底遭當局以美化社區、處理衛生問題為名「洗太平地」，不久該處的無家者便全部消失。「如今使用同一地點『搞藝術』，其實就是為整個『豪宅化』大project接力」。查映嵐表示，如果認為通州街天橋的無家者被趕走在先，再有團隊使用該場地辦活動沒有任何倫理問題，「那麼我們又會如何看待美化囍帖街、高鐵站的藝術活動？」質疑在一個地方創作，卻對該處的歷史不聞不問，「到底這背後是怎樣的創作倫理，觀眾能接受嗎？別說搞展覽，我甚至覺得，即使只是去深水埗消費、打卡，其實也就成了該區的stakeholder，不能說對那裏發生的事不聞不問」。

香港設計中心是成立於2001年的非政府機構，亦是特區政府的策略伙伴，以推動香港成為亞洲區內享譽國際的設計之都為目標。在公帑資助下推廣設計、營運及拓展香港的設計旗艦活動，曾舉辦「設計營商周」、「Fashion Asia Hong Kong」、「設計創業培育計劃」等項目。