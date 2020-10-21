烏菲茲美術館館藏與香港藝術館合作　周五起展文藝復興大師作品

香港藝術館重開近一年，與國際知名美術館合作舉辦專題展。本周五（23日）由該館與意大利烏菲茲美術館合辦的「波提切利與他的非凡時空──烏菲茲美術館珍藏展」展覽將會開幕， 展期至明年2月24日。

是次展覽由康樂及文化事務署和意大利文化遺產、活動和旅遊部聯合主辦，香港藝術館和意大利烏菲茲美術館聯合籌劃，並由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，為「香港賽馬會呈獻系列」之一。展覽由意大利駐港總領事館和華意文化協會協辦，領賢慈善基金為社區拓展夥伴，並獲意大利總領事館文化處支持，為「我的意大利」節目之一。康文署表示，今年適逢中華人民共和國與意大利建交50周年，展覽作為本年度慶祝中意文化交流的項目之一，向公眾展示十五至十六世紀文藝復興時期的藝術特色和文化。

這次展覽從意大利烏菲茲美術館及其他機構借來40多年珍貴館藏，透過人物肖像及宗教題材的描繪，反映當時藝術家所追求的人本精神。當中以桑德羅‧波提切利的作品為主軸，同場亦展出菲利普‧利皮及其他同期大師的重要作品，從中反映藝術家們與委託人的關係，借此探討當時美第奇（I Medici）家族與文人圈子對文藝復興的影響。烏菲茲美術館這次借出的展品包括桑德羅・波提切利的《三王朝聖（拉瑪的朝拜）》、《聖母、聖子與聖若翰洗者》及《書房內的聖奧斯定》。

烏菲茲美術館是意大利以至全球最享負盛名的美術館，16世紀時曾是佛羅倫斯政府綜合辦公大樓，後來由熱愛藝術、被譽為「文藝復興教父」的美第奇家族將其收藏的藝術品放在該處。烏菲茲美術館是佛羅倫斯最古老的美術館，1765年正式對外開放。