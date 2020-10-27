全港最細碼頭假日逼爆　40多年歷史長洲渡輪碼頭擬重建

每日服務逾2萬人次的長洲渡輪碼頭，原來至今已有最少40多年歷史，更是全港最短和最細的渡輪碼頭，保留於50年代只有2個泊位及單層候船室的設計，當假日遊人眾多時，便會出現「逼爆」碼頭、大排長龍的情況。有見及此，土木工程拓展署近日提出重建長洲渡輪碼頭，建議於近水務署長洲廠重建，並呼籲居民在11月10日或之前提交意見。

土木工程拓展署近日致函予長洲居民，指位於新興海傍街的長洲渡輪碼頭在假日的使用量已接近飽和，碼頭結構呈現老化情況，有市民期望擴建或重建碼頭，以應付日益增加的需求。土木工程拓展署遂研究重建方案，提出在近水務署長洲廠重建渡輪碼頭，並計劃在新碼頭投入運作後，拆卸現有渡輪碼頭，騰出該水域以供船隻使用。

署方認為比起原址重建，該選址較理想的原因是與原有碼頭位置近，建築成本較低和建築工期較短，重建工程期間無需興建臨時渡輪碼頭，維持現有渡輪碼頭、公眾碼頭、梯台和通航區的運作，亦可在新碼頭提供足夠乘客等候空間及在碼頭旁增設單車泊位。署方提出的新設施包括碼頭設施例如WIFI服務、再手能源、電子資料顯示板、洗手間等，無障礙設施如色彩對比、凹凸紋引導徑、升降機等，以及樓面用途如公共空間、表演場地、觀景台等。

每日應付逾2萬人次的長洲碼頭，是全港最細和最短的渡輪碼頭。（資料圖片/吳鍾坤攝）

署方希望重建碼頭有助改善乘客處理量，改善渡輪靠泊及集中渡輪服務，同時增強渡輪碼頭結構完整性和耐用性，並呼籲居民在11月10日或之前提交意見。

區議員料重建後碼頭候船範圍較大

目前土木工程拓展署就碼頭重建一事諮詢居民，考慮選址方案包括原址重建、近水務署長洲廠、長洲市政大廈前的上落貨區，以及近佛教慧因法師紀念中學。離島區區議員梁國豪表示，長洲渡輪碼頭分兩階段興建，最早一段更已有60年歷史，及後至九十年代再擴建，「基本上是兩個建築物」，故存在結構性問題，每年均需進行大型維修確保穩固，故同意有重建的需要。此外，長洲幾乎每日都逼滿遊客，現時的渡輪碼頭根本無法疏導人流，梁國豪指，重建後的碼頭預計有150至200米長，較現時的20米長，「到時遊客即使未入閘排隊，也不需要排出街」。

長洲幾乎每日都有大批遊客到訪。（資料圖片/梁煥敏攝）

現有碼頭歷兩次擴建 仍是全港最細

翻查資料，政府於1959年在長洲修築有蓋碼頭以改善渡輪碼頭，從而應付頻密之班次和方便乘客。工程由工務局港務部承建，在動工興建碼頭前須進行小部分的填海。長洲渡輪碼頭落戶現時的新興街，並於1960年4月28日啟用，由民政署長華璐桐（G Walton）及油麻地小輪總經理劉鎮國剪綵。

至70年代，長洲渡輪碼頭搬至現址新興海傍街。雖然經歷70年代中及80年代初兩次擴建，但它是全港最短和最細的渡輪碼頭，保留於50年代只有2個泊位及單層候船室的設計。即使在2015年進行過翻新，但相關的工程只是集中於粉飾設計，並未有任何空間和泊位的擴充。碼頭無法讓超過41米的大型高速船停靠，同時候船室只能容納約700人。因此，每逢假日，大批市民、遊客湧入長洲時，皆會出現「逼爆」碼頭的現象。