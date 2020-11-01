百年火車卡313號跨部門完成運送　放鐵路博物館永久展出

香港鐵路博物館表示，早前已完成更新及改善工程，其中新展品、具有近百年歷史的313號火車卡最受矚目。文物修復辦事處為火車卡翻新，回復昔日光采，並與多個部門合作，從陸路運送它到博物館，過程充滿挑戰。

工人以吊臂將313號火車卡吊上拖架，準備運送。（政府新聞處圖片）

政府新聞網表示，313號火車卡於1921年投入服務，屬三等車卡，主要行駛尖沙咀至羅湖段。1980年初，九廣鐵路全面電氣化，313號正式退役。其後火車因長期存放在戶外，車身出現鏽蝕和損毀，康樂及文化事務署在2017年向立法會申請撥款，用以更新鐵路博物館的常設展覽及改善館內設施，並修復該車卡。

文物修復辦事處館長謝志遠形容，「它是香港車齡第二大的火車卡，我們下了一番苦功修復，仔細去除鏽蝕部分，重新塗上油漆及修補時更是小心翼翼，務求使它回復昔日風采，堪作展覽，甚至讓市民登上車廂參觀。」謝志遠又指，由於船廠擁有維修大型鐵器文物的設備和經驗，修復地點便選址在長沙灣的船廠，歷時約一年。完成修復後，文物修復辦事處和鐵路博物館曾商議多個運送方案，最後決定從陸路將火車卡運往博物館。

謝志遠解釋運送期間的難處，「313號火車卡長近20米，幾乎等於兩輛雙層巴士；高近5米；重量32噸，體型龐大。我們要仔細考慮路面每條街道和彎位是否足以容納它，並進行風險評估，才擬訂運輸方案。」他指這次是香港的博物館歷來最大型的陸路運送文物項目，他們多次諮詢不同政府部門，包括運輸署、路政署、警務處等，並進行試運，敲定最終路線，本年5月底正式運送。

館前一段小路最具挑戰

運送隊伍選擇在凌晨時分出發，為安全起見放棄隧道，取道青葵公路、屯門公路、新田公路、上水、粉嶺，再到大埔，全長約60公里，謝志遠認為，鐵路博物館前一段小路是運送過程最大挑戰。「那段路非常狹窄，平日更有車輛停泊。因此，我們事前與警方協調，分時段封路，讓搭載火車卡的拖架駛入。」而有不少鐵路迷聞風而至，守在博物館入口，希望一睹百年歷史車卡「加盟」博物館的過程，運送隊伍需格外小心。火車卡通宵運送到鐵路博物館後，工人翌日將車卡與預先送到的轉向盤接合，安放在展覽位置，永久展出。

文化博物館一級助理館長曾志雄表示，313號火車卡滿載港人回憶。「它見證了兩個不同動力年代，先是由蒸氣機車帶動車卡，後是由柴油推動。至1980年代初，九廣鐵路全面電氣化，313便完成歷史任務退役，我相信不少老一輩香港人都曾經乘坐與313號同類型的車卡。」疫情肆虐，目前到鐵路博物館參觀的市民暫時未能登上車廂，但曾志雄仍鼓勵老一輩帶同兒孫前往欣賞，與他們分享過去在火車卡遇上的人和事。