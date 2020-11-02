2000油尖旺女性免費檢查骨質疏鬆　20蚊照超聲波平巿價14倍

政府新聞處統計全港約有一半婦女患上骨質疏鬆症，當中50歲以上屬高危年齡群組，患病風險遠高於男性，有見及此，油尖旺區議會婦女事務工作小組與社企及港大合作，為2,000多名當區中年女性進行免費篩查，再轉介高危人士接受超聲波檢查，及早對症下藥。

油尖旺區議會婦女事務工作小組今日舉行開幕禮，宣佈於區內展開一個多達二千多名女性的骨質疏鬆研究。

根據最新2020年政府統計處《香港的女性及男性》中「按性別劃分的報稱患有骨質疏鬆症的人士數目」數字顯示，2008年有45,500人報稱患有骨質疏鬆症，當中女性佔逾八成（37,200人），遠高於男性（8,300人）。2018年骨質疏鬆症患者增加至79,300人，女性患者達62,700人（79.1%），繼續大幅多於男性（16,600人）。

油尖旺區議會婦女事務工作小組今年成功向社區撥款工作小組及社區建設委員會申請撥款，與社企銀騎士及香港大學合作推出「油尖旺區婦女健康檢查 – 超聲波骨質密度檢查 」項目，招募當區2,000多名年齡介乎40至60歲居香港女性居民，先填寫一份身體狀況問卷，再經香港大學分析後，從中篩查出罹患骨質疏鬆風險較高的女性，獲轉介以20元優惠價，今年12月至明年1月於梁顯利社區中心進行超聲波⻣質密度測試，較巿面同類檢查巿價約200至300元便宜9至14倍。

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系助理教授張正龍博士表示，社企銀騎士會有專人聯絡進行超聲測試，並即場有專人講解，至完成所有超聲波骨質密度測試後，香港大學會協助分析數據，預計明年2月初公佈研究結果，成為本港首個有區議會撥款支持的骨質疏鬆篩查研究。

香港骨質疏鬆學會長黃仕雄醫生指，不少巿民對骨質疏鬆症有誤解，以為是無法醫治的疾病，但其實透過適合治療及運動，可以有效改善骨質疏鬆情況，故及早發現、跟進及治療是非常重要，呼籲油尖旺區女居民踴躍參與。

被評估為高危人士可獲轉介以20元照超聲波檢查骨質密度，較巿價200至300元便宜9至14倍。

超聲波⻣質密度測試將於今年12月至明年1月於梁顯利社區中心進行。

有興趣者可留意油尖旺區議員辦事處公佈，或透過社企銀騎士網頁了解詳情。