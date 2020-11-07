橫洲收地｜橫洲三村村民續留守　地政予兩星期寬限　料下周五收地

元朗橫洲公營房屋發展計劃第一期預計提供4000個公屋單位，收地程序已於7月中展開，惟有村民留守家園拒撤。大批地政人員上月底再到橫洲三村收地，聲言斷水斷電，再與留守村民爭持不下，人員同意暫緩行動，並給予兩星期時間村民執拾物品。有區議員指橫洲三村剩下約10戶，主要因公屋編配問題或需時執拾物品，未能撤離，預計地政人員下周五正式入村收地。《香港01》已向地政總署查詢，正等待回覆。

（黃偉民攝）

橫洲公屋發展計劃於今年3月已獲立法會通過基礎設施工程撥款，7月中下旬地政總署職員先後多次進入橫洲三村（永寧村、鳳池村、楊屋新村）張貼告示及收地。惟收地期限已過，原來仍有村民不捨離開土生土長的村落，繼續留守。上月30日，地政總署再派遣大批職員及保安到橫洲三村執行收地程序，聲言要截斷水電，要求仍然留守的村民盡快遷出。由於有村民苦苦堅持，亦有區議員在旁調解，地政人員終同意暫緩收地及截水截電，並給予兩星期時間村民執拾物品。

橫洲三村冷清 隨處可見地政收地告示、村民抗示威橫額

記者今日前往橫洲三村視察，發現村落人丁稀少，一片冷清，到處都是鐵絲網、鐵閘及欄柵，而且四周依然可見地政張貼的收地告示、封條、以及村民抗議收地時遺留下來的示威標語及橫額，大多寫上「民主規劃撤回橫洲計劃」、「無良政府」、「政府無良逼遷」、「扎根這家」、「不要推土機、埋下橫洲冤情」等字眼。

永寧村仍有一名鄭女士獨守於一間寮屋中，惟她表示不願受訪。（黃偉民攝）

永寧村仍有一名鄭女士獨守於一間寮屋中，惟她表示不願受訪。但她家門的鐵閘掛有一條的白底紅字的橫額，寫上「政府無良逼遷」，門前又掛有一張特首林鄭月娥於2017年答問會上講到橫洲安置計劃會提供「富人情味安排」的圖片。

根據地政總署提供的數字，截至今年6月底，受橫洲公屋計劃影響的村民共有 258 戶，共有 85 戶不符合安置資格，當中有 18 戶已遷離，15 戶申請農業遷置，即至今仍有 52 戶未有安置方案。

工人圍欄封路、打爛玻璃窗、清拆構築物 村民陸續遷出

當日在場調解的區議員區國權表示，為配合橫洲計劃發展，政府將會在橫洲三村興建道路，並早於今早7月展開收地程序，工人會用圍欄封鎖行人路、以鐵鉗等重物打爛民居玻璃窗、清拆構築物，或截斷部份水電，令村落生活環境變差，變相將村民逼走。

約10戶人留守 不會作強烈抵抗

區國權指，現時楊屋新村、永寧村及鳳池村約有十戶人留守，當中鳳池村因為有部份非原居民擁有土地，須與政府繼續商討賠償及安置的問題，情況較為複雜，估計政府會先處理楊屋新村及永寧村。區解釋，楊屋新村及永寧村的村民主要因為公屋編配問題或未有足夠時間執拾物品而繼續留守，但應不會作強烈抵抗。他預計，下周五（13日）地政總署人員會再到橫洲三村收地，屆時不排除有村民聽從地政人員指示，交出土地。

橫洲發展計劃爭議多年 過程被指「官商鄉黑勾結」

其實橫洲公屋發展計劃爭議持續多年，政府最早於2012年開展可行性研究，本來擬定在33公頃的「棕地」上興建1.7萬個公屋單位，但後來向元朗鄉紳「摸底」後，決定改為先發展第一期的4000個公屋單位，當中涉及三條非原居民村，過程被指「官商鄉黑勾結」。直至今年3月，元朗橫洲第一期公屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款獲財委會通過。