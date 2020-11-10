雙11｜疫情封關令下舊衣無從出口　環團籲勿衝動消費造成浪費

雙11價格戰正式開打！各大線上購物平台為求在「有中國特色的黑色星期五」分一杯羹，紛紛推出割喉式優惠，吸引網民消費。各平台消費狂歡的背後，顯露了消費主義盛行的現象。消費者在商家營造的雙11節日氣氛下容易衝動消費，購置大堆得物無所用的產品，最後只好送進堆填區。有環保組織表示在各國封關令下，所回收的舊衣無法出口，最壞情況或許要扔到堆填區。

每年雙十一，絕大部分網購平台都會推出優惠搶客。（資料圖片）

在疫情影響下百業蕭條，唯有少數行業能抵住肺炎衝擊，除了糧油雜貨等生活必需品外，線上購物就是其一。有學者指出，早在疫情及去年社會運動發生前，香港本地的零售銷貨價值在2019年2月起開始按年下跌，反映港人的消費習慣存在結構性轉變，以網購代替傳統零售，在疫情期間尤甚。相信不少線上銷售平台會籍雙11作為銷售額的爆發點，務求在年尾大賺一鋪好過年。

舊衣無法出口或扔堆填區

長春社公共事務經理吳希文表示，近日天氣轉涼，市民頓覺有轉季需求，適逢雙11臨近，就正好為他們提供一個購物的機會。他續指，市民習慣將舊衣放進回收箱，「以為好環保」，進一步合理化自己衝動消費的行為。

舊衣回收箱經常出現爆滿情況，在疫情影響下舊衣無從出口，迫使部分機構暫停回收服務。（資料圖片）

吳希文提到長春社一直有進行舊衣回收工作，但由於疫情關係，許多東南亞國家都封閉邊境，「令舊衣運唔到出去，無法出口嘅舊衣最終只會停留係香港。」舊衣數量有增無減，總不能無止盡的存於貨倉，如果情況未能改善，他預料舊衣最後的歸宿，或許就是堆填區。

對鼓吹市民衝動消費，吳希文認為商家有一定責任。他呼籲商家要符合良心標準，「雖然以商業模式運作，但係咪要去到咁盡？」

網購平台標榜零優惠奇招吸客

二手買賣平台Carousell反其道而行，向雙11節說「不」，名言今年不會提供任何雙十一優惠，並以此作為招徠。

Carousell宣布不會舉行任何雙十一的活動。（Carousell提供圖片）

Carousell香港董事總經理葉承浩表示，在平台購物能減少浪費，減輕對地球造成的負擔。「Carousell的宗旨一向是令買賣更簡單，不論是想快手轉讓二手物品，還是商家出售全新商品，Carousell為買家提供更多選購的選擇。」

「雙十一」是指在每年11月11日，各線上購物網站所舉辦的大型促銷活動，活動最初由阿里巴巴旗下購物網站淘寶舉辦。據中國央行公佈的2019年數字顯示，雙十一當天的網絡消費額約14,820.7億元，相等於中國去年全年國民生產總值的1.65%。