每年11月11日定為和平紀念日，儀式已於本周日（8日）在中環和平紀念碑舉行，然而仍有新生代默默無聞，穿起正式蘇格蘭裙服裝，佩戴小紅花Poppy走入社區，毋懼別人投以奇異目光，他只堅持「紀念唔係出席活動打個卡，而係走入社區畀人見到，引發討論，不被遺忘。」

Heinrich（左）周末出席香港退伍軍人聯會的賣旗籌款活動。(受訪者提供圖片)

20歲就讀IVE的朱同學（Heinrich），若要論及與雙十一和平紀念日的淵源而言，他既不是退伍老兵後人，出生年份又與殖民地時代相距甚遠，似乎扯不上關係，但他今年從11月開始，便穿起正統的蘇格蘭裙服飾，左胸對上反領襟前戴起紙製小紅花Poppy，周一至五如常返學上課，甚至與朋友聚會，或者穿過深水埗大街小巷，都堅持這樣穿着。

Heinrich毋懼途人投以奇異目光，本月上學或行街都會穿起蘇格蘭裝及配戴小紅花。(莫家文攝)

他承認走在街道上，部分街坊見到華人面孔穿起蘇格蘭裙，會視為怪人般看待，心中或有不安，但他希望數十或數百人中碰到那麼一位「會過嚟問小紅花點樣配戴，點解會有紀念儀式，我會同佢講呢個中文名叫虞美人花，歷史有討論過抹走紅色，再細分黑色、紫色、白色，代表不同階層或人種。」

Heinrich對和平紀念日的敬意，源於數年前觀看電視節目愛上蘇格蘭裙服裝，亦特意了解一戰及二戰歷史，今年首次為香港退伍軍人聯會擔任賣旗活動義工，讓更多人支持及理解當年華人的犧牲與貢獻。

多區區議員發起襟花配戴及籌款活動

另外，今年多名不同地區的區議員，本月初起不約而同在議員辦事處及facebook發起虞美人（Poppy）襟花配戴及籌款活動，以紀念戰爭中的犧牲者，其中大埔區議會副主席劉勇威表示，據他所知，沙田、屯門、大埔、葵青、元朗個別區議員均有舉行同類籌款及派花儀式，普及程度為歷屆區議會中罕見，他指從前會以個人配戴小紅花方式默默紀念，但認為隨着今年10月香港最後一位二戰老兵逝世，需要外界重新關注退伍軍人聯會，以免隨時間沖淡而遺忘。