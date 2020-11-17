北區有一條無法負重的過河橋？拖足八年終有定案

過河橋竟無法負重？粉嶺獅頭嶺村居民多年來依靠只容一人身位走過的「獨木橋」過河入村，若拿重物或行車，便棄橋繞道數百米而行，鑑於該村長者比例偏高，村民一直爭取在河上建造小橋，拖足八年後終經由區議員羅庭介入與部門協商下，成功於上周六(14日)動工，預計明年初完工。

獅頭嶺村出入口附近有著一條小河相隔，使村民多年來都要拿著重物繞道而行。村內至今亦未有行車道。（圖片來源：羅庭德 Jasper Law Facebook）

北區皇后山區議員羅庭德表示，獅頭嶺村的地理位置較為深入，現在有約50至60戶在村內居住，大多為長者。若要步行進村也要花上25分鐘，村內以多年來只有一條小橋供村民使用，闊度只能容納一人行走，車輛無法沿橋而過，而進村位置剛好又被橋下小河所隔，尤如護城河，村民搬動大型物品就要繞過小河多走幾百米才能成功入村。

拖足八年，行車小橋終在上星期六（14曰）開始動工，料在下年3月落成。（圖片來源：羅庭德 Jasper Law Facebook）

小橋阻礙緊急服務

早在2012年時，獅頭嶺村村長便就小河上建設小橋作行車道入紙，惟拖足八年未有下文。羅庭德擔心村內長者比例偏高，該處位置較偏遠，若長者發生什麼意外，隨時阻礙救護車和較大型車輛入村，緊急服務變相被拖延。

羅庭德至上任來就向相關部門溝通，追問被拖工程。（圖片來源：羅庭德 Jasper Law Facebook）

行車橋建前須經環評審核

羅稱上任後便與民政事務署等相關部門溝通，終於找出拖延建橋的主因。「原來是因為小橋位置在河上面，要先進行環評，過了環保署才能進行工程。」加上以往未有人持續追問相關部門工作進度，令行車橋工程一直拖延至今，經雙方經溝通後，小橋行車道工程終上星期六（14日）開始動工，在明年2、3月便會落成。

他稱村民對行車橋完工有期感到雀躍，日後方便村民日常運輸重型物件，減低日常生活不便性。