旺角鳳樓大廈驚現確診嫖客　鳳姐反諷：做完仲有賺，保你攞$5000

一名35歲男子承認本月8日曾到訪「鳳樓大廈」建興大廈光顧一樓一，昨凌晨時分(22日)已有網媒拍攝到數名穿上全副防護裝備的人員登樓拍門調查，網上討論區及TG嫖客群組亦有談論事件，人人自危，不過仍有鳳姐在門口貼出告示，惡搞政府5000元染疫津貼計劃指「做完仲有賺，保你攞$5000」完全無視播毒風險。

自從香檳大廈被收購後，西九龍「鳳樓集中地」只剩下旺角建興大廈及尖沙咀發利大廈，有嫖客專門為該兩幢大廈成立TG嫖客群組，交流心得，會員多達2萬人，當中被指曾獲確診嫖客光顧、位處花園街與亞皆老街交界的建興大廈，經常人山人海，一日至少有幾百個留言，發表事後感想互相討論。

旺角建興大廈被視為一樓一集中地。(資料圖片)

有網民留意網媒昨日凌晨拍攝到全副裝備的人員登樓調查後，立即公告於TG群組及連登討論區中詢問「KH(建興英文簡寫)有瀨嘢?」，更有網民言之鑿鑿稱涉事一樓一單位位於中層，留言勸喻「呢個時勢，各位師兄忍一忍，對各位都好。」

鳳姐無視播毒風險

不過，有鳳姐無視播毒風險，在門口貼出「covid酬賓週」，更進一步揶揄政府計劃為本地確診新冠肺炎市民提供一次性5000港元「染疫津貼」措施，貼出告示牌稱「做完仲有賺 保你攞5000!」被網民拍照後貼上討論群組，留言稱隨時爆發「建興群組」。

油尖旺區議員許德亮表示，自從一名懷疑在旺角酒店當高鐘、內地偷渡來港42歲女子，本月初被確診染上新冠肺炎後，他便擔心區內鳳樓林立，隨時爆出大量不明源頭個案，「嫖客又唔會認自己嫖過妓，又會周圍去，只要有性工作者或嫖客係隱性播毒者，就會隨時出現連鎖效應，出現無法追蹤的『嫖妓群組』。」

他建議衞生署可透過不公開其個人資料的方式，主動上門或透過機構聯絡本地性工作者，派樽進行病毒檢測，以及警方加強打擊非法偷渡性工作者，盡快篩查出隱性發病人士，同時政府亦要考慮是否回復早前全民檢測的做法。「單係抽查某一個群組已經開始唔太有效，係時候諗下係咪全港巿民一條心做全民檢測 。」

區議員：恐更多不明源頭個案

油尖旺區議員朱江瑋表示，當務之急是追查建興大廈是否出現源頭個案，才能確認其他嫖客有否受到感染。

鳳姐被視為播毒高危，原因與每日接觸大量嫖客有關，日本北海道札幌薄野紅燈區，今年七月便爆出多達16間風俗店出現群組爆發個案，並推算可能多達600人染病，散播途徑可能與病毒感染者舔性工作者乳頭後，風俗店女子未有進行乳頭消毒，結果令大量客人接連中招。