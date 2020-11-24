行人隧道火燒毁家當　揭無家者冬日悲歌　區議員低調派衣送暖

香港住屋問題嚴竣，基層人士無法負擔屋租，只能街頭露宿，港島東區昨晚一名借宿行人隧道的無家者，因一場火警燒毁家當，冬季漸寒，無處容身更顯悲涼，有區議員接報到場了解事件，事後有社工協助安置，強調未來會繼續走向街頭，探訪及關懷無家者，加緊在冬天轉冷前派送物資，雪中送炭。

昨晚8時許，一名一名63歲姓張男途人行經港島東體育館與香港電影資料博物館之間一條地下行人隧道時，發現隧道內一處地方着火，立即報警，消防到場開喉救熄，事後隧道路燈及露宿者家當被燒毁，消防經調查後認為起火原因有可疑，案件暫列縱火，交由東區刑事調查隊跟進。

隧道寄宿大半年 一場火家當燒毁

據了解，大約大半年前起，一名在不同地區露宿多年的無家者，突然移居上址長住，其隨身物品不多，上址擺放大量紙皮，疑在冬天用作打地鋪及紙皮蓋身禦寒，身旁另有一罐未用完的氣罐，未知是否用來煮食。

一直有跟進港島無家者的東區區議員韋少力表示，收到街坊通知起火後前往現場，據知當時曾傳出爆炸聲，並引述消防稱現場發現助燃劑，但暫未透露是什麼物品，起火原因有待調查。

事件發生後，現場所有雜物均燒成灰燼，幸該名無家者外出時帶走部分貴重物品，不至一無所有，事後亦有社工跟進，協助事主覓得臨時安置的住處。

編織衣物送贈無家者

韋少力表示，鑑於無家者無處可居，加上入冬擔心他們不夠衣物禦寒，早前已發起了「東區無家者探訪及支援行動」，每兩星期一次，由晚上9時到午夜1時從炮台山行到筲箕灣，探訪無家者後，再將由街坊捐出的厚衣被鋪以及親手編織的頸巾冷帽送贈給他們。

她表示，無家者物資易因天氣或衞生會被清走需要補給，未來亦會與社工繼續協助今次火警中的無家者與其他露宿者，持續在區內進行派發物資、協助體恤安置等活動，雪中送炭。