施政報告│向私營殘疾院舍買位增宿位　關注組織：公家營運較好

特首林鄭月娥今天（25日）發表《施政報告》，當中大篇幅提及日後大灣區的發展方向及房屋政策，但對於支援殘疾人士服務卻著墨不多。報告提出，會繼續按「殘疾人及康復計劃方案」推展康復計劃，進一步紓緩照顧者的壓力，包括向私營院舍買位，以增設暫託宿位等。有殘疾人士協會認為是次的報告不理想，未有切合殘疾人士的實際需要，亦未有提及任何相關的社會福利。

有殘疾人士協會認為是次的報告不理想，未有切合殘疾人士的實際需要，亦未有提及任何相關的社會福利。（曾鳳婷攝）

路向四肢傷殘人士協會副主席羅偉祥認為，向私營殘疾院舍買位作暫託宿舍做法不太理想。他指出，過住曾多次向政府反映暫託宿舍的急切性，「當照顧他們（殘疾人士）的家人和工人臨時有事，例如家人生病和工人放假時，他們該如何是好？」現時，在社區上僅有幾間院舍，而提供的位置更少之有少，他認為有需要人士基本上難以輪候到。他又指出，私營院舍的質素參差，而殘疾人士的護理方式又有所不同，擔心私院人員未必有足夠的知識及專業去應付需求，故他希望政府能設立全年無休且固定的暫託院舍，並由政府親自管理，以供較嚴重肢體傷殘人士在緊急情況下使用。

「出行易」App未及更新 殘疾人士難受惠

對於報告中提及香港智慧城市藍圖2.0，路向四肢傷殘人士協會幹事朱倬民則認為過往的藍圖中，提出的人人暢道通行是一個「補鑊」政策，因為過往政府在規劃時，並未有考慮到殘疾人士的需求，在發現問題後，才在現有的設施上改善。羅則認為，人人暢道通行計劃的原意是好，亦改善了很多設施。「其實建設得算快，現在很多天橋都有升降機，也方便了我們」。但他亦提到，近年政府推出試行「出行易」應用程式供殘疾人士使用，但當中的精準度卻強差人意，「程式中有盲點存在，引路的地方往往未夠精準，有待改善。明明天橋上有升降機，但卻指路到樓梯或行人過路處。」程式依賴用家回報錯處，他認為政府部門間應互相溝通和及時更新程式資訊。在程式完善後能擴大至18區，使殘疾人士出行變得輕鬆。

盼政府保就業計劃設立殘疾人士聘用指標

至於就業方面，過往政府曾推出保就業計劃，惟當中並未有針對性去照顧殘疾人士就業問題。朱指出，在疫情下殘疾人士的就業同樣受到具大衝擊，但現時政府未有為提升殘疾人士的就業機會作任何工作。他認為政府能為他們設立一個聘用指標，政府亦能先聘請殘疾人士，起帶頭作用，令其他企業更願意招聘他們。

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促資助無障礙的士 提供誘因換車

而無障礙交通方面，政府過往在巴士和鐵站上大力改善，惟並沒有太大關注在其他交通上，如的士和小巴。羅認為的士比起其他交通上，能以點到點到達目的地，較方便殘疾人士。他提倡政府應仿效日本或紐約將無障礙的士普及化，供殘疾人士多一個選擇。他又提到現在有多達萬架的士，但現時僅約有一千多架無障礙的士，比起其他發達國家，香港在這方面則較為落後。

朱對此亦表示不解，政府以往因環保為由，資助車輛更換環保車，更有為其定下一個實質目標。但在無障礙交通工具上，則一直止於研究其可行性，遲遲未有實行的時間表。他認為政府應參考換環保車輛的做法，以資助作誘因，鼓勵交通工具車主換無障礙車輛，加快無障礙的士在香港的普及性。