舊法團拒「一蚊雞」和解判賠過百萬訟費　熱血業主成功換屆踢走

涉嫌誹謗譚香文卻堅拒一蚊雞和解，最終被判賠償270萬元訟費的龍蟠苑法團，今日(28日)進行業主改選大會，最終由新的居民組織14名成員高票當選，成功踢走舊法團。

居民組織「龍蟠友里」早前收集超過5%業主簽名，要求召開業主大會進行改選，法團卻多次以疫情為由，定下日子後又不停拖延，至今日大會正式在屋苑球場中進行，當中第七項議程為選出新委員，「龍蟠友里」14名參選人全數當選。大會宣佈結果後，現場街坊隨即拍手歡呼。更有人話高呼「多謝你哋」、「龍蟠友里」、「多謝趕走垃圾」，街坊相擁慶祝。

新居民委員當選後，有街坊歡呼相擁。(曾鳳婷攝)

法團成功撤換 居民拍掌歡呼

改選大會在下午三時開始，在兩點時，登記處已大排長龍，目測現場有過百名居民在場，正在待輪候進場投票。因應疫情下，場內分成多個間隔，每一格只能容納15個人。

居住33年的居民嚴小姐表示，過往家中發生事故，先後找法團及管理處幫忙，惟不是失去聯絡，便是敷衍了事，令她深感要親手投票，踢走舊法團，盼望新的委員能有所改變。

球場內分成多格，每格只容納十五人。(曾鳳婷攝)

大會經點算場內出席業主人數為426名，已獲授權的人為964名，總出席率為41.08%，點票期間，上屆法團部分委員亦有出席，惟未有留至改選議程時，全部人已先行離席。

黃大區議員譚香文期望新法團成員能夠合作做好屋苑維修保養工作。(曾鳳婷攝)

譚香文：舊法團帳目不清

黃大區議員譚香文表示，以往法團帳目不清，工作欠缺積極性，例如停車場及其他屋苑設施未有妥善維修保養。她盼望新法團能正視問題，與區議員共同協作，處理好屋苑事務。

龍蟠苑過往涉過百萬的誹謗官司最為人所知，當時因法團堅拒「一蚊雞和解」，結果被法院判貼近270萬元訟費，由龍蟠苑A至F座的小業主共同承擔。