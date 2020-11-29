甘肅街玉器巿場封舖　寫信檔丟空逾30年　後人趕執拾：見字思故人

每項城巿工程，都會「殺死」一個地方，新項目來襲下，很多有數十年歷史的人和物，一一被歲月神偷不留痕迹地偷走。逾30年歷史的甘肅街玉器市場，因應中九龍幹線工程，玉器攤檔已遷入臨時綜合大樓營運，不過以代客寫字填報稅表維生的「寫信佬」，大多身故或無人承繼，早已丟空多年，有後人趁食環署傍晚封舖清理前，執走當年故人的牌匾及提字，留為紀念，見字思親。

數百個持牌玉石檔小販，今日（29日）在食環署傍晚6時封舖死線前，早已清空舊檔內所有貨物及貨架，搬入梁顯利油麻地社區中心旁邊的臨時綜合大樓繼續營運，甘肅街舊玉器巿場地上凌亂一遍，膠袋、散玉、雜物散落一地，有人趁着攤檔人去樓空，在雜物堆中尋寶找尋心頭好，即場拿走。

人去樓空的舊玉器巿場地上凌亂一遍，唯獨以經營代客報稅及寫信的報稅檔口卻保持完好，無論牌匾題字或木門設計，彷彿停留七、八十年代，喜臨門報稅公司負責人謝伯聽着收音機，拿起馬經不徐不疾道：「萬般帶不走，光着身子嚟，光着身子去。」他稱只帶少量隨身物品到新巿場繼續營運。

該排被喻為「報稅一條街」的排檔，經營超過半世紀，檔主以一手好字為客人寫揮春或代書寫英文信，其後因時代變遷，為了生存改為代客填報稅表，價錢由數十至七百元不等，謝伯稱每逢六至七月稅單來襲時，便是報稅旺季，客人包羅萬有，他與拍檔徐伯亦會搬遷至新建的玉器市場，不過他慨嘆：「好多寫信佬都唔喺度咯，你睇電話仲係七個字，牌匾都帶唔走。」

不忍太公墨寶被棄堆填區

其中一個以寫字書信維生的朱格言字檔，便是丟空超過三十年的檔口，曾孫黃小姐憶述，太公朱伯當年寫得一手好字，多年來在檔口為客人題字養活一家人，80年代每逢新年前夕，她便到檔口內賣揮春賺零用錢，直至太公病重去世，檔口90年代後便一直丟空，隔鄰的報稅檔借來擺放雜物，直至她近月收到搬遷通知，獲悉所有物品將於今日傍晚6時後封舖清走，當作垃圾丟棄堆填區，遂與親友趕來執走太公當年的墨寶，包括有份題字的廣告牌匾，以及一對門背題有朱字的木門，經拆下清潔後召客車運走，希望留作紀念，見字憶人，不忘當年與太公在舊玉器巿場的點點滴滴。

除了玉器巿場外，該區具歷史特色的建築物將陸續消失於人前，其中有63年歷史的油麻地停車場大廈，亦因應興建中九龍幹線今年11月起分期封閉，計劃於明年拆卸，由12月1日凌晨零時1分起，停車場第五層亦將會停止使用並永久封閉，運輸署於上周五（27日）提醒，停車場使用者須於該樓層封閉前，將停泊的車輛駛離或駛往停車場第四層或以下其他仍然開放的樓層停泊，否則車輛會被拖走。有關車輛的車主或駕駛者，須繳付相關的泊車費和拖車費。