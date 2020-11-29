疫情下東龍島人滿為患　網民貼碼頭垃圾遍地照片超驚嚇

本港近日爆發第四波疫情，不少市民假日選擇到郊區遊玩，避開市區人群。惟並非人人懂得保持郊區清潔，有網民昨日（28日）上傳一張東龍島垃圾遍地的圖片，場面震撼，其他網民亦紛紛留言直斥遊人自私，「其實帶走自己垃圾真的那麼困難嗎？」亦有網民在該處拍攝一段影片，片中山頭有多個露營帳篷，人滿為患，有網民擔心疫情下人群聚集會增加傳染風險，留言指「東龍島露營群組之誕生」。

網民Pauline Chan昨日在facebook行山群組上傳一張於周五（27日）拍攝東龍島公眾碼頭垃圾遍地的照片（網民Pauline Chan圖片）

網民Pauline Chan昨日在Facebook行山群組上傳一張於周五（27日）拍攝東龍島公眾碼頭垃圾遍地的照片，當日包括膠樽、啤酒罐、食物膠盒等垃圾，旁邊一排垃圾桶亦已滿瀉，她慨嘆「昨天第一次去東龍島，這是我對東龍島的印象，成張睡袋亦是垃圾，其實帶走自己垃圾真的那麼困難嗎？weekend咪仲恐怖？」不少網民留言直斥遊人自私及無公德心，亦有人形容「身為香港人我都覺得羞恥」、「離晒譜，破壞大自然」、「人性的黑暗面」。

此外，網民YUKIE LEUNG昨日亦在Facebook攝影群組上載在東龍島拍攝的影片，片段中人滿為患，整個山頭都是大大小小的露營帳篷，她形容「其實想走近懸崖邊要攝左攝右…仲要望住個地下行…如果唔係被營繩click親」，但她也指現場比預期乾淨，呼籲大家繼續愛護香港。有網民看畢影片後，留言揶揄「唔知以為係難民營」，亦有人擔心人群聚集下會增加傳播病毒的風險，留言指「東龍島露營群組之誕生」。