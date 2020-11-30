山友直升機坪紮營　協會批有如「三殺」憂阻礙救援

新冠肺炎疫情之下，不少市民假日時都會到郊外露營，除了要帶走垃圾，正確選擇露營地點同樣重要。香港山藝協會昨日（29日）在Facebook上發布照片，指近日有市民在直升機坪上紮營，有可能會阻礙飛行服務隊的救援行動，形容行為是不合法、不正確及不安全，有如「三殺」。該會的山藝教練表示，問題多年來都有見到，呼籲市民要選擇合法的營地和善待營地環境。

營帳有機會被直升機捲起

香港山藝協會昨日在帖文中表示，早前收到相片，見有露營人士選了地面平坦、鄰近廁所、景觀不錯的直升機坪紮營。惟協會指出，選擇地點的第一要求應是合法、正確和安全地露營。帖文中指出，早前已呼籲山友遠足時如遇到飛行服務隊救援，要小心謹慎以免防礙救援，而如在直升機坪上露營，除了直升機下降時槳葉的風力可將營帳連根拔起，營帳更有可能被直升機捲起致嚴重意外發生。協會又提醒，如有人在附近需要飛行服務隊救援，紮營人士要收拾才可讓直升機降落，救援的黃金時間會被白白浪費。

梁梓浩提醒，露營人士要學習顧及其他使用者的感受，並謹記「山野不留痕」（Leave no trace）的原則。（資料圖片／黃偉民攝）

促港人郊遊時需「山野不留痕」

香港山藝協會創辦人兼總教練梁梓浩（Sunny）指，有關的人士或「冇為意」在直升機坪露營造成的安全問題，放出相片只希望向公眾作出提醒，原意並非為了批鬥；因此將相中的人樣遮去之餘，梁亦不願透露確實位置，只表示該些公共直升機坪位於郊野公園範圍內。他又指，問題過往一直都有發生，而疫情之下港人愛到郊外進行定點式露營，他認為「抖下氣」也無不可，但露營人士需要學習顧及其他使用者的感受，並謹記「山野不留痕」（Leave no trace）的原則，「半夜三更唱歌睇戲、飲醉酒大叫等等，其他人本來去露營係想享受大自然嘅寧靜，但係就被破壞晒。同埋帶咩入山就要帶返啲咩走，最好就係用完嘅地方要好似冇嚟過一樣。」

此外，梁又認為政府是否應全面封閉營地值得商榷，「開放營地、控制人數同派人巡查其實係咪都可以做到？閂晒場地去，啲人反而會去一啲唔知道唔可以露營嘅地方，就算係漁護署下下上山執法，其實都有困難。」

香港01正就事件向民航處查詢，而根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），除非在指定露營地點內，任何人不得在郊野公園內露營或設置營帳，否則最高可被判處罰款$2,000及監禁3個月。