郵局星期一至五提早至4時關門　流動服務暫停

本港近月疫情出現反彈，政府今日（30日）宣佈政府僱員特別工作安排，香港郵政亦公佈明日（1日）起的郵政服務安排。全線郵政局於星期一至五將會提早於下午4時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午5時關閉），而流動郵政局服務暫停。

香港郵政表示，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午4時關閉）（資料圖片）

香港郵政表示，在平衡市民對郵政局櫃位服務的需求及盡量減低疫情在社區擴散的風險下，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午4時關閉），而流動郵政局服務暫停。郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。

而過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政會維持每星期三次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

香港郵政指，會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，亦會為前線員工提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。香港郵政提醒市民，如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間，在此期間，本地及出入口郵件服務會有所延誤，希望市民見諒，呼籲市民如有查詢，可致電香港郵政熱線2921 2222。