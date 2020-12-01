新冠肺炎│記者郵政局試取樣本瓶　街坊同撲空需轉戰流動採樣亭

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，確診人數急增。政府由上周六（28日）起於全線郵政局增設樣本收集包派發點，市民可於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包。記者今早10時半到荃灣郵政局嘗試領取樣本瓶，惟郵局職員指通常在開局後一小時便全數派完。有同樣前來領取樣本瓶的市民無功而還，需改到流動採樣亭碰碰運氣。

記者在早上10時半到荃灣郵政局嘗試領取樣本瓶，惟經已派發完畢。（黃景洪攝）

記者在早上10時半到荃灣郵政局嘗試領取樣本瓶，惟經已派發完畢。有同樣前來領取樣本瓶的市民無功而還，居於鄰近屋苑的李女士指，近期確診個案令她十分憂心，故到最近的荃灣郵政局嘗試領取樣本瓶測試，求個安心，「估唔到咁快就無」。她表示，將會嘗試到位於沙咀道遊樂場的流動採樣亭碰碰運氣。

郵局職員表示，自上周六起政府宣布在郵局派發樣本瓶，市民就陸續前來領取樣本瓶作新冠肺炎測試，反應頗為熱烈。他提到，樣本瓶在開局後一小時便全數派完。（黃景洪攝）

郵局職員表示，自上周六起政府宣布在郵局派發樣本瓶，市民就陸續前來領取樣本瓶作新冠肺炎測試，反應頗為熱烈。他提到，樣本瓶在開局後一小時便全數派完。「我哋依度已經好少少，起碼分到一百個左右，好過其他局得幾十個。」

由11月28日起，政府宣布全港121間郵政局（不包括流動郵政局）在辦公時間內派發樣本收集包，每名市民限取一個，費用全免。有關當局會就郵局規模分配不同數量的採樣包，由最少10個到最多160個不等。而所有郵局均不會收集樣本，市民自行完成採樣後，需將唾液樣本在指定時間內交回47間醫管局普通科門診診所或13間衛生署診所。

流動採樣亭傳來「乞嗤」聲 需輪候逾一小時

中午時分，位於沙咀道遊樂場的流動採樣亭同樣人頭湧湧。有醫護人員在三個採樣亭內為檢測人士採樣，排隊輪候的市民亦有遵守社交距離措施。工作人員指最少要輪候一小時方能進行檢測，而屬於強制檢測群組的市民，就有獨立隊伍處理。有屬於強制檢測群組的市民表示，「鼻哥唔舒服，所以就來檢驗」，她指檢測過程快速，只需等候約10分鐘。

據記者現場觀測，人龍沿球場邊線排隊，已圍繞約兩個七人足球場，有排隊人士戲言排隊人數之多，恐怕要「輪候一年」；流動採樣亭內亦不時傳來打噴嚏的聲音，有檢測人士表示「個鼻好痕！」。而在球場後門的一段停車位已劃「流動醫療車專用」，有職員正以電唧車將收集好的樣本送上貨車尾板。負責搬運的員工在唧車的扶手套上膠袋，避免直接接觸。

截至11月26日，政府於荃灣、西貢、大埔透過七個流動採樣亭和樣本瓶派發點合共為超過12,300名市民提供免費檢測服務。其中，位於荃灣沙咀道遊樂場、西貢賽馬會大會堂、大埔社區中心、大埔太和鄰里社區中心的流動採樣亭，將繼續開放至另行通告，服務時間為每天上午10時至晚上8時。