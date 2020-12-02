第四波疫情｜聖誕酒吧或停擺　本地酒廠：我哋活喺七日限期之中

本港第四波新冠肺炎疫情來勢洶洶，酒吧更是首當其衝，多次被點名關閉停業，整個行業受到不同程度的影響，有本地蒸餾酒廠去年尾開業後便遇上疫情，多項合作計劃暫緩或煞停，不敢對酒吧的傳統聖誕旺季抱寄望，計劃變陣迎戰，坦言：「所謂暫緩唔係睇到幾時重開，而係幾時回復正常都係一個問號。」

「政府講疫情啦！」位處柴灣吉勝街一幢工廠大廈的本土首間氈酒蒸餾廠Two Moons Distillery工作室內，兩名80後創辦人張曉明（Ivan）及阮澔（Dimple）放下工作，準時打開手耭直播，留意特首林鄭月娥匯報有關酒吧及餐飲處所收緊防疫措施，正在評估會否延至聖誕傳統旺季。

「我記得有一個情景係每一日活喺七日限期之中，每七日睇一睇新的政府公佈，情況會否好轉少少，唔得喎，再七日後又再七日。」 80後酒廠創辦人張曉明

合作項目暫緩或停擺

酒吧業繼續被要求關閉至本月15號再行定奪，對於去年尾才告開業便迎來疫情的Two Moons Distillery來說，無疑是一波又一波的打擊，Ivan指開業首三個月「蜜月期」接下不少新訂單，但新年後疫情急直下，令很多合作計劃暫緩或煞停，例如受香港國際電影協會委托推出許冠文電影紀念版氈酒套裝，產品如期完工，但協會7月宣佈取消第44屆香港國際電影節，相關產品延至10月電影院復播後，才能透過制作雞尾酒特飲時重見天日，還有其他合作項目還因酒吧停業而煞停。

「一啲傾緊生意或者項目，因為酒吧lockdown（停擺）全部暫緩，所謂暫緩唔係睇到幾時重開返，而係幾時回復正常都係一個問號。」Ivan道。

整個酒業正面對艱難時期，香港香港持牌酒吧會所聯會早前更預計，若經營環境未能恢復至正常水平，約3成會員將需要倒閉，解僱數萬名員工，與酒吧有合作的Two Moons Distillery不免受到衝擊，但兩人不斷變陣迎戰，例如年中開闢網上銷售渠道，將零售客與酒吧客的黃金五五比，改為十比零。

今年尾臨近聖誕，酒廠與多間持餐廳牌的酒吧合作，推出限定特飲，盡量減低持牌酒吧「被停業」所帶來的震盪，「𠵱家變得越來越難去預測，因為酒吧開兩星期後跟住又關兩星期，數字唔係好預計得到。」幸目前銷情較新年前蜜月期好，兩人正努力達到今年定下的目標。

酒廠成功突圍，某程度與努力將港式味道混入英式氈酒有關，由釀製第一支本地氈酒開始，將南北杏、陳皮等湯料，與不同材料中西合壁，以至開創限定版五花茶氈酒先河，推出後即日沽清，張曉明及阮澔均認為是經過「大膽假設、小心求證」的釀製過程中得來，帶起話題性。

廚餘減廢貢獻社區

他們在本土成立酒廠之餘，亦不忘初心盡量達到減廢及貢獻社會的目的，例如每次釀酒後剩餘的廚餘酒渣，會放入額外添置的廚餘機變成有機肥料，儲存至大約15至20公斤，便交予老友記慈善農莊種菜，成品再交予勞聯智康協會捐予社區內長者，冀可支援更多弱勢社群。

兩名八十後酒廠創辦人由開設本港第一間手工顫酒蒸餾廠開始，無前車可鑑，加上疫情的反覆，令他們學懂不斷改變策略求存，「大家都唔知道疫情發展成點，所以我哋都有兩手準備，萬一餐廳都要關閉，我哋再諗辦法推向零售層面。」世上本沒有路，路是人行出來的，這兩句經常被引用的魯迅名句，彷佛是兩人寫照。