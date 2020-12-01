絲麗酒店周四清場　全幢收密切接觸者　區議員：曾有檢疫人士偷走

第四波疫情來襲，檢疫中心使用率高達六成，行政長官林鄭月娥昨（30日）宣佈額外承包兩幢酒店作爲新冠肺炎密切接觸者隔離檢疫中心，當中荃灣絲麗酒店為其中一個選址，有區議員批評政府決定前未有諮詢區議會，居民曾目睹返港隔離檢疫住客偷走到鄰近餐廳用膳，擔憂日後接收密切接觸者染病風險更高，要求政府加強管制。

酒店用木板搭建車閘，避免外人和預備上旅遊巴的檢疫人士正面接觸。（黃景洪攝）

荃灣絲麗酒店日前已用作高風險地區抵港人士檢疫用途，同時開放予一般住客租住，至昨日林鄭在記者會宣佈，全幢酒店將於本週四轉作密切接觸者隔離檢疫之用，所有住客必須撤離。

據知住客本星期四（3日）或之前轉移到其他酒店，酒店會安排專車接送，毋需額外繳費，現場觀察所見，酒店在今午已安排旅遊巴接走住客，亦有住人客乘搭的士離開。

住客黃先生今晚就會搬走，「入面無乜嘢都好平靜」。（黃景洪攝）

乘穿梭巴士折返酒店的住客黃先生指，獲悉全幢酒店409個單位都被政府徵用，並將於今晚遷出，需自行找酒店搬遷，惟他剛回到酒店，未收到任何通知及安排。

至於酒店的衛生情況，他就認為十分理想，「入面無乜嘢都好平靜」，暫未見過配戴手帶的檢疫人士在酒店內四處走動。

酒店今日安排旅遊巴將住客接走。（黃景洪攝）

居民：有檢疫人士偷走

居民Miko表示，昨天看電視才知道絲麗酒店被徵用作隔離設施，擔心酒店和民居只有一街之隔，會造成公共衛生問題，「你問我贊唔贊成，我就唔多贊成，不過政府安排無辦法啦。」她知道曾有戴手帶的檢疫人士偷走外出，對情況表示無奈，「舉報得來佢都走咗，希望加強管制，安排多啲警察喺度。」Miko稱會經常帶小朋友逛街，若隔離設施正式啟用「𠵱條街都會行少啲」。

在附近居住的Miko表示，曾見過檢疫人士由酒店偷走。（黃景洪攝）

區議員：疑與殘疾人士宿舍大爆發有關

大白田東區議員劉貴梅表示，事前並不知道政府會租用酒店隔離密切接觸者，和市民一樣透過新聞獲悉相關消息，而且有街坊曾向她反映，有從外國來港入住該酒店的住客，接受隔離檢疫期間配戴手帶出街，至附近餐廳用膳，「外出飲茶又有，喺附近食肆出現又有，其實有無監管過呢？」

今年7月，葵青區議員林紹輝（左一）、劉貴梅（左二）聯同立法會議員尹兆堅，抗議政府租用荃灣絲麗酒店作檢疫用途。（資料圖片／郭倩雯攝）

與酒店相距僅170米的殘疾人士院舍「國寶之家」，早於今年10月初爆發疫情，導致20名院友及職員確診，附近居民已成驚弓之鳥，劉貴梅質疑與絲麗酒店防疫措施鬆懈有關，「究竟國寶之家大爆發，關唔關絲麗酒店事呢？」

石籬北區議員林紹輝補充，荃灣絲麗酒店上月已有三宗確診個案，但「夜晚11點後(有住客)自出自入，明明夏天都著長袖衫遮住手帶。」他認為居民擔憂有其道理，「雖然入來時呈陰性，但住落之後先病發。」他批評政府仍未公布酒店的運作細節，令附近居民擔驚受怕「有無衛生署人員監管，已經係一個疑問。」

林紹輝質疑，政府仍未公布酒店的運作細節，令居民未能安心。（資料圖片／賴雯心攝）

現時運作中的檢疫中心，包括竹篙灣檢疫中心、鯉魚門度假村及八鄉少年警訊活動中心，合共提供2377個單位，供密切接觸者強制檢疫。截至11月29日上午，中心使用率已達六成，只剩600多個單位可供使用，政府近日轉而向酒店埋手。