寶林邨法團首現挑戰者　關注組「挑機」失敗　質疑改選大會不公

將軍澳寶林邨在上周日（29日）召開法團改選大會，也是多年來寶林邨首次有挑戰者出現與現屆法團競爭。惟最後挑戰者未能如願獲勝，現屆法團陣營候選人大比數勝出，全數委員當選。據悉，選舉大會出現現四大不公情況，包括選票右上角被寫上懷疑是上屆區議員的代號字眼、有大量空白的業權份數選票進入會場、在過百名業主未入場下已開始進行投票表決，以及參選委員資料有誤且遲刊出等。寶林邨法團關注組表明，不會承認是次改選結果，並將以其他方式跟進，爭取重啟選舉。

寶林邨上周日舉行法團改選大會，多名居民出席，惟現場被指登記工作緩慢，居民進入會場受阻。（受訪者提供圖片）

選票右上角被寫懷疑代號字眼 法團律師仍當有效

早前黃大仙蟠龍苑舉行法團改選大會，成功「踢走」現屆法團，居民更激動相擁，高呼「多謝趕走垃圾」。惟並非每個改選大會也能推翻現屆，將軍澳寶林邨上周日亦舉行改選大會，惟最終現屆法團高票當選，但當日爆出懷疑選舉不公，有關注組成員坦言不會承認是次選舉，將以其他方式跟進，爭取重啟選舉。首先，有業主表示其選票右上角被寫上「發」、「竹」等字眼。當時，業主因不了解自身權益下未有跟進處理，有關選票是否與業主所投的選擇一致均成疑。此外，在「續約服務合約」議程監票期間，發現當中有問題選票（以大戶票為主），也被寫上「發」、「竹」字眼，令在場人士質疑與前任區議員區能發有關，而「竹」字則和上屆區議會，被視為區能發接任人的譚竹君有關。

當時兩名監票業主，一名表示接受問題選票，另一位則表明不接受，最終需由法團律師下定斷。當區區議員馮君安指出，當時法團律師以「不影響整個意向」為由接受問題選票，又指因字眼被寫上的範圍在界外，認為問題不大。馮君安則認為情況十分奇怪，質疑選票的公平性。

「業權份數」吉票未簽收下一度進入會場

另外，在改選大會的大戶票（即授權票）上亦曾出現問題。馮君安憶述當時管理處在現場為其進行計算他所持有的業權份數，過程竟長達45分鐘。馮對此大惑不解，「計算業權份數的工作，不是應事前做好嗎？為什麼在現場才計算？」當他終可簽收之際，突然有兩名沒有穿制服的不知名人士走入場地，向職員查詢並拿取兩疊空白的「業權份數」選票。馮隨即追問職員該做法是否恰當，提出為什麼在未有簽收下，便能把兩疊空白選票交予不知名人士。

一番擾攘後，管理處則回覆指，取票人為管理處同事，而空白票是為了展示給居民看。雖然隨後在馮要求下，職員把兩疊空白選票重新拿到會場外，但依舊不能確定是否有其他空白選票流入會場。

馮君安認為此舉欠缺公正監管，「業主本來自己持有相關選票，根本不需要展示」。同時，他亦質疑涉事的空白選票作用。寶林邨關注組譚先生亦指，選票需要手寫，如空白選票流入場內，不排除有其他人填寫，真偽無從考證。他直指處理空白選票的做法不透明，更有黑箱作業之嫌。

過百業主入場受阻 未齊人已開始投票表決

改選大會原定在下午1時入場，2時開會，惟當業主到達場地時，卻發現場地門口被鎖。等待進入期間，竟有一些不知名人士進入。馮君安憶述，當時有過百名業主在場外等候，但一直沒有人安排他們進場，馮懷疑當中部分為邨外人及有建制背景的人士。

過了約20分鐘，有居民按捺不住，打算衝入會場。屆時才有職員為他們作登記，但登記速度也相當緩慢。會議最後延到3時進行，當時居民仍未全數進場，但會議已開始，有些議程更已進行投票及表決。

改選大會原定在下午1時入場，2時開會，惟當業主到達場地時，卻發現場地門口被鎖，有過百名業主在場外等候。（受訪者提供圖片）

當時，有業主就其他居民未進場向在場的民政署代表反映，未有得到理會。在一輪鼓燥下，民政署代表終接受意見，大會暫時暫停，決定待在外居民全數登記進場後，才繼續會議，居民對於大會安排亦感到不滿。

參選委員資料名單遲刊出且有誤

馮君安指，街坊均對大會感到失望，更有人直指結果難以接受。有街坊向馮表示，選委員在選舉前並未提供任何參選委員資料，例如人名、號碼和簡介等，直到28日（即選舉大會前一天）才有名單出現。馮君安認為安排為不合理亦不公義，而名單上的資料和挑戰者（即寶林邨關注組）的政綱亦有錯誤。

他們曾就此事向管理處查詢後，得到回應指是手民之誤，管理處隨後亦更正資料。不過，居民對管理處的工作態度感到非常不滿，「為什麼文件資料也可以錯？」管理處服務質素欠佳，更是促使居民希望能透過大會投票，重新公開招標，另覓其他管理公司代替。

寶林邨關注組譚先生認為是次大會安排混亂，欠缺認受性。當時在場業主有感大會不公，故選出法團主席時，便有9成居民即時離場，以示不滿。（受訪者提供圖片）

寶林邨關注組譚先生認為是次大會安排混亂，欠缺認受性，亦揭示這些業主大會中缺乏政府條例監管。這次民政署代表也未有做好監測角色，在授權票一事上，現時並沒有辦法得知和調查選票的真偽，整個選舉過程中均沒有公證人，全部由管理處主持和點票。他形容當時有業主感到大會不公，故選出法團主席時，便有9成居民即時離場，以示不滿。

他又提到，以往法團做事同樣不透明。今年9月屋邨曾召開的管委會會議中，竟在未有業主大會表決下，擅自通過和管理公司續約。當時，譚先生和一眾業主表明希望旁聽及發表意見，卻受到管理員阻撓，最終事情更以報警收尾。

法團16年來鮮公開招標 疑有永續合約問題

譚先生翻查資料後，發現法團在過往16年中，大大小小的合約也鮮有公開招標，質疑有永續合約的問題，「法團不公開招標，又和其他服務公司持續續約，每次更新合約亦加價」。他對此非常不滿，認為現時屋苑資金上已是虧損程度，法團做法極不合理，故其後成立「寶林邨關注組」，開始收集5％業主簽名，挑戰現屆法團，希望能成功換屆。

可是大選結果卻未能盡如人意。關注組認為這次選舉有不公之嫌，敗陣後表明不會承認是次結果，並將以其他方式跟進，爭取重啟選舉。譚先生指他們會再招5％業權，重開業主大會重選。他指日後會作更多的居民通訊，特別是居苑內的長者，助他們了解更多屋苑事務。