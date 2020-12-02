模擬廣播終止｜長者唔識轉台無電視睇　李香琴上身：世界末日喇

模擬電視廣播在11月30日午夜終止，香港正式進入全面數碼電視廣播年代。北區區議員陳惠達今早（2日）在Facebook發文，指有長者反映電視信號全無，嚴重程度恍如李香琴、關海山在《家有喜事1992》中電視失靈，「咁無電視睇點算？世界末日喇！」陳惠達續指，其實許多老街坊都已轉用數碼電視多年，惟一直不懂轉台收看數碼電視節目。他同時呼籲未轉用數碼電視的低收入住戶，盡快申請「關愛基金數碼電視援助計劃」。

陳惠達表示，近日接獲多宗長者反映電視失靈，上門檢查後發現長者使用的已是數碼電視，只是不懂轉台。（陳惠達Facebook圖片）

陳惠達表示，近日接獲多宗長者求助，反映電視機失靈，一覺醒來電視就只剩下雪花畫面，失去日常僅有免費的娛樂渠道。然而，當他上門為長者檢查時，發現絕大多數求助人都已購買數碼電視，惟不懂操作方法，「睇到數碼電視，但唔識轉台。」

陳惠達續指，粉嶺華明邨落成至今已30年，區內人口亦開始老化，「長者一般淨係睇大台，睇到就OK。」開關制是長者使用遙控的唯一功能，只要教導他們如何使用轉換數碼、模擬制式的按鈕，又或幫他們重新追台，就可簡單解決問題。「長者打電話來求助，我都會問佢屋企電視係厚定係薄，厚就一定唔得。」陳惠達呼籲未轉用數碼電視的居民，可到辦事處求助，協助申請「關愛基金數碼電視援助計劃」。

關愛基金會資助有經濟需要的住戶，更換「大牛龜」電視。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

商經局：近60,000住戶仍用「大牛龜」

商務及經濟發展局在10月進行的調查發現，約5.8萬戶仍在使用俗稱「大牛龜」的模擬電視機，佔全港住戶約2.2%，而當中最少一成住戶因經濟原因，而尚未轉看數碼電視。政府計劃收回模擬電視頻譜後，會再分配予電訊供應商發展5G服務。

據商經局數字，約5萬8000戶仍在使用俗稱「大牛龜」的模擬電視機，佔全港住戶約2.2%。（資料圖片／法新社）

而政府委託社聯推出的「關愛基金數碼電視援助計劃」，會繼續推行至明年7月15日，資助有經濟需要的住戶更換數碼電視機或加裝機頂盒。正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，無須再經過資產審查便可提出申請。截至10月，社聯已收到超過19,700宗申請，當中超過16,200個住戶已獲安排安裝數碼電視接收器材。