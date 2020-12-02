北河同行│有心人捐百張棉被送暖　成通州街公園無家者及時雨

本港疫情反覆，加上近日天氣轉冷，一眾無家者頓時無所適從，身上僅有的衣物亦未足夠保暖。有善心人在昨日（1日）向北河同行捐贈100張棉被，希望把棉被送到無家者手上，助他們渡過寒冬。在義工協助派發下，棉被已全數送出，有無家者向義工表示，棉被來的剛好，成為他們的「及時雨」。

北河同行義工傅先生指，昨日中午，有義工收到一名從事運輸業的有心人來電，指出他有一百張棉被希望捐予露宿街頭的無家者。

有心人昨向北河同行捐贈一百張棉被。（北河同行Facebook圖片)

北河同行收到棉被後，隨即召集義工幫助，於當天晚上隨即向無家者派發。傅先生指在限聚令下，義工分成數隊，事前把棉被梱好，方便他們到深水埗通州街公園派發，棉被於當晚已全數送出。

傅先生表示，無家者收到棉被後非常開心。他指無家者過往雖然也有一些禦寒衣物，惟未必有地方清洗，故新棉被對無家者來說十分需要。亦有無家者對義工表示感激，又認為近日天氣轉冷，棉被的到來成了他們的及時雨。

他指出，現時北河同行仍有維持每周兩次向無家者派飯的行動，接下來會派發一些由有心人捐贈的厚外套，助無家者溫暖過冬。此外，北河同行亦呼籲有心人了解無家者需要後，把相應物資捐出，義工收集物資後，會親手分發給有需要的人士。