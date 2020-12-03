地政總署在今日（3日）公布，三維行人道路網及可視化三維地圖的數據集免費公開發放。運輸署的「香港出行易」流動應用程式亦已採用上述道路網。運輸署亦在今日公布，「香港出行易」程式累積下載次數超過224萬，每日平均點擊率約4萬。有團體認為「香港出行易」能有助於殘疾人士外出，惟擔心一些細微位置及資訊更新速度跟不上變更。

道路網以香港大學研發的數據集為基礎，覆蓋連接2,000多條行人天橋、400條行人隧道和各港鐵站非付車費區域的行人徑。為方便肢體傷殘人士，道路網亦包括附設輪椅通道的2,100多個公共設施和1,300多部公共升降機。道路網的三維特性亦可支援各類創新技術，如三維行人路線圖像、擴增實景導航或語音導航等。

「香港出行易」app增設功能，其步行路線遍佈18區。（「香港出行易」截圖）

而可視化三維地圖則可以顯示地形、建築物和基礎設施的地貌和外部特徵，以支援可視化地圖及其他地理空間應用程式。當中，數據集主要利用2017及2018年覆蓋全港的航拍影像製作而成，其中荃灣、葵青、大埔及北區的數據集已於今年較早前發放。連同油尖旺、深水埗、九龍城、黃大仙、觀塘、元朗和屯門的數據，該數據集已覆蓋全港超過2,300公頃土地。餘下地區的三維可視化地圖將在2023年年底前分階段發放。為向市民提供更全面的出行資訊，市民可於香港地理數據站（geodata.gov.hk）及資料一線通（data.gov.hk）查看和下載上述兩組空間數據集。

自強協會項目主任葉先生認為「香港出行易」整體上能對殘疾人士外出有幫助。他指出，隨着資訊通達完善，其覆蓋範圍廣（包括鐵路、天橋等）能有效地解快殘疾人士外出的困難，有助保障殘疾人士出行權利。在程式改善且完善後，定必能是殘疾人士外出一大助力。

有團體認為在程式改善且完善後，定必能是殘疾人士外出一大助力。（資料圖片）

但他同時對程式亦有少許擔心，因為對於殘疾人士來說，一級樓梯已是個重大障礙，惟不知程式是否能提供這些較為細微的資訊予他們。此外，程式的更新速度亦是他較擔憂的一點。他認為若程式更新不夠快，會較不理想。若在街路如無障礙天橋上有維修工程，在殘疾人士抵步後才發現，便較麻煩，需要繞道而行。